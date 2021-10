Benessere a tavola: ecco 5 alimenti ricchi di antiossidanti

Gli antiossidanti sono preziosi alleati per mantenere il benessere del nostro organismo: i 5 alimenti più consigliati.

Gli antiossidanti sono sostanze essenziali per il benessere del nostro organismo. Frutta e verdura ne sono ricche fonti; pertanto, la decisione migliore a tavola è quella di seguire una dieta ricca e variegata. Oltre a prevenire malattie, forme tumorali e altri danni alle cellule, gli alimenti ad alto contenuto di antiossidanti aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a neutralizzare i radicali liberi, i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Presenti artificialmente sotto forma di integratori attraverso meccanismi diretti (estrazione) o indiretti (sintesi), in natura gli antiossidanti pullulano nelle specie vegetali: flavonoidi, vitamina A, vitamina E, rame, manganese… ciascuno ha le proprie caratteristiche. A seguire 5 alimenti vivamente consigliati per la loro alta quantità di antiossidanti.

5 alimenti ricchi di antiossidanti

frutti rossi: fragole, lamponi, mirtilli e more sono i campioni degli antiossidanti. Rispetto alla semplice frutta, già ottima alleata nella lotta contro l’invecchiamento cellulare, i frutti rossi hanno proprietà funzionali più potenti: rafforzano le nostre difese immunitarie contro i radicali liberi e sono noti per le loro proprietà antitumorali.

cavolo: le verdure appartenenti alla famiglia delle crucifere (broccoli, cavolfiori, cavoli, ecc.) sono super alimenti con un ampio profilo nutrizionale, ricchi di vitamine e minerali. Il consumo di cavolo riduce i rischi di malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. La varietà più ricca di antiossidanti è il Kale o il cavolo riccio.

noccioline: semi oleosi, semi e noci, ricchi di grassi e fibre buoni, hanno tutto in termini nutrizionali. In particolare, la noce è nota per i suoi effetti benefici sulla salute cardiovascolare. Nocciole, anacardi, noci pecan e semi di lino sono piccoli, ma potenti alimenti alleati del benessere del nostro organismo.

mela: oltre alle celebri virtù nutrizionali della mela (ricca fonte di potassio, vitamina C, fibre…), se non sbucciato questo frutto è una bomba di antiossidanti: necessario lavarla accuratamente prima del consumo.