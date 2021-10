Caterina Balivo, l’ultimo post è un’esplosione di sensualità. Scollatura devastante e minigonna da capogiro: Instagram in tilt per la conduttrice

È uno dei personaggi più amati della televisione e unisce nel suo largo pubblico diverse generazioni, uomini e donne, pronti a fare di lei un punto di riferimento. Merito della bellezza sconfinata, che già nel lontano ’99 le permette di partecipare a “Miss Italia“, concorso dal quale la sua carriera prende il volo.

Ma Caterina Balivo è molto di più che la sua splendida immagine, ed è grazie all’inequivocabile talento che vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel mondo dello spettacolo. Durante la longeva presenza sul piccolo schermo ha offerto la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare anche da un punto di vista umano, fino alla recente decisione di allontanarsi dai riflettori.

La vita professionale dell’ex modella prosegue in altri ambiti, dove continua a riscuotere non poco successo. Un esempio viene fornito dal suo aggiornatissimo profilo Instagram, sul quale totalizza il numero di 1,4 followers, che delizia con il suo intramontabile fascino, senza trascurare la responsabilità di un ruolo così influente. Non è inusuale per la conduttrice sfruttare i social per lanciare messaggi di grande importanza, o condividere la sua quotidianità con i fan, fatta di semplicità e valori positivi.

Anche la leggerezza è un ingrediente fondamentale per il benessere, come la partecipazione ad un evento mondano, rappresentato in questo caso dalla Festa del Cinema di Roma, che ha conquistato con un outfit spettacolare.

Caterina Balivo, white and gold: candida seduzione

Caterina Balivo incanta la Festa del Cinema di Roma magnetizzando l’attenzione con un look strepitoso, poi condiviso su Instagram in una serie di foto colpevoli di aver emozionato gli utenti. La conduttrice sceglie la tonalità del bianco per illuminare il suo red carpet, in un abito blazer doppiopetto, con tanto di maxi spalla imbottita per l’immancabile tocco fashion, ma soprattutto dotato di scollatura vertiginosa da far perdere la testa allo spettatore.

Il look sottolinea la sua silhouette mozzafiato, dove le gambe favolose diventano protagoniste, impreziosite dalle décolleté dorate con fiocco laterale, abbinate sapientemente ai bottoni del vestito e alla mini pochette.

I capelli sono sciolti e ondulati, lo sguardo come sempre profondo, e la bellezza della conduttrice esplode su Instagram per il tripudio di like degli utenti, che non resistono al suo raffinato ed intrigante fascino: “Da svenimento“, “Sei tu la più bella“, “Fantastica“.