Champions League, il Milan di Stefano Pioli affronterà il Porto presso lo Stadio do Dragão per l’ultima partita del girone d’andata: i precedenti e le probabili formazioni delle due squadre

Solamente poche ore separano il Milan dalla terza sfida della fase a gironi di Champions League. I Diavoli, dopo le sconfitte incassate contro il Liverpool e l’Atletico Madrid, desiderano riscattarsi contro il Porto di Sérgio Conceição, nonostante la sfida sul suolo straniero si prospetti più che complicata.

Il fischio d’inizio allo Stadio do Dragão è previsto alle ore 21.00 di questa sera. Si tratterà dell’ultima partita del girone d’andata per la squadra di Stefano Pioli, che dovrà scontrarsi con il club portoghese senza i suoi uomini migliori. Vediamo insieme quali sono i precedenti e le curiosità inerenti a questa sfida.

NON PERDERTI ANCHE —> Juventus-Roma: i bianconeri vincono di misura ma è polemica all’Allianz

Champions League, Porto-Milan: statistiche, curiosità e probabili formazioni

NON PERDERTI ANCHE —> Serie A, Juventus-Roma: Mourinho torna allo Stadium. Quel gesto che fece infuriare i tifosi bianconeri

Presso lo Stadio do Dragão di Porto è tutto pronto per l’ultima sfida del girone d’andata della Champions League. Il Milan di Stefano Pioli, dopo un esordio sicuramente non brillante, desidera riscattarsi in terra straniera contro il club di Sérgio Conceição. I precedenti, in questo senso, sembrano giocare a favore dei Diavoli. Il Milan ha infatti disputato ben nove partite contro il Porto, di cui 4 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi. Un bilancio sicuramente favorevole ma che non basta a rasserenare mister Pioli, che questa sera si troverà costretto a mettere in campo una squadra non all’altezza dell’incontro.

Theo Hernandez e Brahim Diaz saranno infatti ancora assenti a causa del Coronavirus, mentre Maignan, recentemente operatosi, potrà tornare in campo solamente fra qualche mese. Alla luce di ciò, Pioli starebbe valutando un 4-2-3-1: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Leao, Krunic, Saelemaekers; Giroud. Il Porto sembrerebbe voler adottare la medesima formazione: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martinez, Luis Diaz; Taremi.

Proprio stasera si concluderà la fase d’andata dei gironi di Champions League. Per il Milan sarà fondamentale aggiudicarsi la vittoria sul suolo portoghese, così da sbloccare la propria posizione nella classifica.