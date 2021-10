Dieta ed ossa, cosa mangiare per fare il pieno di calcio

Seguire una dieta che aiuti a mantenere le nostra ossa forti e sane è molto importante, in fin dei conti camminiamo e ci muoviamo grazie allo scheletro. Per cui impariamo a prendercene cura anche con l’alimentazione.

Un’alimentazione completa, ricca di vitamine, di nutrienti, di sali minerali, di acqua e proteine è molto importante per affrontare con la giusta grinta le giornate che ci aspettano. Seguire uno stile di vita corretto ed equilibrato, potrebbe essere difficile, ma con le dovute accortezze niente è impossibile.

E’ molto importante capire che mangiamo per vivere e non viviamo per mangiare. Dobbiamo nutrirci il necessario a seconda delle nostre esigenze e dobbiamo farlo secondo una corretta alimentazione.

Dobbiamo entrare nel mood giusto e solo così riusciremo a trovare quel tanto agognato stile di vita perfetto. In merito allo stile di vita apriamo e chiudiamo una piccola parentesi, quando vi facciamo riferimento non intendiamo solo ed esclusivamente l’atto del mangiare e quindi l’alimentazione. In questo caso intendiamo anche l’attività sportiva, la cura del proprio corpo e tutto ciò che può giovarci senza creare danni al nostro organismo.

Spesso e volentieri ci imponiamo di seguire diete privative, diete che ci devastano non solo fisicamente ma anche mentalmente, diete che ci perseguitano dalla mattina alla sera. Una cosa che devi sempre ricordare è che ogni individuo ha i suoi tempi e che nessuno sarà in grado di perdere 10 kg in 2 giorni. Quindi mettiti l’anima in pace e segui delle buone abitudini che ti permetteranno di vivere meglio. Per maggiori informazioni ti rimandiamo all’articolo in basso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dieta ed altri rimedi. Non solo cibo ma anche piccoli segreti per dimagrire, scoprili!

Ossa sani e forti grazie all’alimentazione, scopri tutti i segreti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dieta last minutes, – 3kg in 7 giorni. Senza stress ritorni in forma. Scopri come

Il nostro corpo ha come sostegno una struttura chiamata scheletro, questo è formato da 206 ossa e cartilagini. Le ossa hanno diverse dimensioni a seconda della loro funzione e della loro collocazione. Lo scheletro oltre a permetterci i movimenti ( camminare – correre – etc.), protegge gli organi, vitali per la nostra sopravvivenza.

Quando nasciamo le nostra ossa sono fragili e flessibili, nel tempo e grazie ad un processo di sviluppo osseo, queste si assestano con la crescita diventando molto resistenti. Non è impossibile romperci un osso ma è molto difficile. Nelle ossa è presente sia il calcio che la vitamina D, quando questa componente viene a mancare possono insorgere complicanze, come l’osteoporosi.

Una persona dovrebbe assumere 800 mg di calcio ogni giorno, questo può essere assunto in polvere, in pasticche o dagli alimenti. Sono diversi i cibi che contengono calcio, con costanza dobbiamo consumare i latticini (soprattutto il formaggio come il grana), le verdure a foglia verde, ovvero broccoli, cavoli, spinaci, ma anche funghi e peperoni. La vitamina D invece, dove il fabbisogno quotidiano per una persona adulta è di 10 microgrammi aiuta le ossa ad assorbire il calcio. In questo caso, la vitamina può essere assunta in pasticche acquistabili in farmacia o parafarmacia, dagli alimenti ma anche dal sole. Basterò esporsi alla luce per fare il pieno di vitamine.

Anche lo sport fa molto bene alle nostre ossa, le tiene in allenamento, le rinforza e sollecita la produzione di vitamina D. Dagli alimenti possiamo ricavare circa il 20% del fabbisogno giornaliero sia di calcio che di vitamine.

Dal momento che per seguire uno stile di vita sano ed equilibrato dobbiamo consumare 5 pasti al giorno ( colazione – spuntino – pranzo- spuntino – cena). Di seguito ti elenchiamo alcuni alimenti ricchi di vitamina D e di calcio che fanno bene alle tue ossa e che dovresti mangiare spesso, meglio una volta al giorno; ovviamente varia a seconda dei gusti.

Lista degli alimenti che devi prediligere rispetto ad altri

Alimenti ricchi di vitamina D: fegato di bovino – fegato di altri animali – funghi – broccoli – spinaci – peperoni – olio di fegato di merluzzo – burro – tonno – sgombro – formaggi grassi – gamberi – ostriche – salmone.

Alimenti ricchi di calcio: formaggi (stagionati – freschi) e latticini in generale – yogurt (qualsiasi tipo) – latte vaccino – tofu – soia – cioccolato al latte – mandorle – cicoria – spinaci – polpo – uova – vongole – calamari – sardine – sgombro – fagioli – ceci – pistacchi – agretti – caffè – noci – radicchio – gamberi – bieta – grano saraceno – broccoli – cardi – indivia – fave – arance.