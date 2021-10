Loredana Lecciso in un posto magico. La compagna di Al Bano in versione easy ma pur sempre un fiore. Bellezza senza tempo

Torna su Instagram Loredana Lecciso dopo un po’ di giorni di assenza. Il suo ultimo contributo la vedeva felice e spensierata insieme alla figlia Jasmine Carrisi, la primogenita nata dall’amore con Al Bano. Due gocce d’acqua tanto da sembrare sorelle, bellissime e solari. È evidente che è un buon momento.

Poi un po’ di silenzio per qualche giorno fino a ieri con una nuova foto che è piaciuta tantissimo ai suoi fan. Loredana come sempre fa il pieno di like.

NON PERDERTI ANCHE — > Anna Tatangelo svela la sua maggiore debolezza, ciò che la fa soffrire davvero è insopportabile – FOTO

Loredana Lecciso, bellezza senza tempo: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI LOREDANA LECCISO VAI SU SUCCESSIVO