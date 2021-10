Elisa Isoardi, la FOTO mostruosa nelle stories: niente riesce a contenere il favoloso décolleté. Divina

Elisa Isoardi, il selfie mostruoso pubblicato tramite le Instagram stories: la sciarpa non riesce a coprire il favoloso décolleté. Divina!

Sia nelle vesti di cuoca che di sensualissima conduttrice, Elisa Isoardi non manca di raccogliere il consenso dei suoi 621mila fan. Negli ultimi tempi, l’ex concorrente de “L’isola dei Famosi” ha deciso di gettarsi a capofitto nel settore culinario, non avendo ricevuto proposte a livello televisivo.

Con passione ed energia, Elisa trasporta gli utenti nella sua accogliente cucina, spiegando loro i segreti delle sue prelibate ricette. Non mancano, nel suo profilo Instagram, anche scatti in cui è la sensualità a farla da padrona. Le recenti stories, a questo proposito, hanno immortalato una visuale che non avrebbe potuto essere più attraente: le avete già viste?

NON PERDERTI ANCHE —> “Che gommoni che hai”, Raffaella Fico, nella FOTO è tutto in vista

Elisa Isoardi, la FOTO mostruosa nelle stories: il décolleté è favoloso!

Per vederla, vai su Successivo