Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato: Briatore reagirebbe cosi

Ospite a Scherzi a parte, Elisabetta Gregoraci vittima di uno scherzo che tira in ballo anche l’ex marito Briatore

Elisabetta Gregoraci, per la gioia dei suoi fan, è tornata in tv. Domenica di festa per chi la segue da sempre e non vede l’ora di rivederla in tv. È stata una dei grandi protagonisti di “Scherzi a parte” in onda su Canale 5.

Per lei Enrico Papi e tutta la redazione del programma hanno preparato un doppio scherzo. Non solo quello andato in scena in estate e mandato in onda domenica ma anche uno sul momento. L’ex gieffina è completamente spiazzata e non reagisce bene. In tutto questo c’entra il suo ex marito, Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e l’angoscia per Briatore: “No, il fidanzato ..”

“Scherzi a parte” ha voluto chiudere con il botto la sua ultima puntata. Approfittando della presenza in studio di Elisabetta Gregoraci, Enrico Papi ha pensato bene di prepararle un altro tranello. Come reagirebbe Flavio Briatore se sapesse che la sua ex moglie ha un nuovo fidanzato?

La showgirl calabrese nel corso della puntata si è accorta che il conduttore aveva in mano il suo telefono. Per lei un’amara scoperta. Ha capito subito che “l’agonia” non era ancora finita e che di certo sarebbe stata vittima di un altro scherzo. Mai però avrebbe immaginato che sarebbe stato coinvolto il suo ex marito.

Quando Papi ha comunicato alla Gregoraci che avrebbe telefonato a Briatore facendogli credere di essere il suo nuovo fidanzato, la reazione di Elisabetta è stata inaspettata. Panico totale e la sua risposta non ha lasciato dubbi: “No, il fidanzato nuovo no, mi ammazza” ha tuonato con il volto visibilmente angosciato.

La calabrese ha cercato in ogni modo di deviare Papi ma non è stato possibile. Ha sperato che Briatore non rispondesse al telefono ma anche questa chance è stata vana.

L’imprenditore ha risposto ma lo scherzo è durato poco. Non si è lasciato coinvolgere e così alla fine Enrico Papi si è presentato svelando il tutto.