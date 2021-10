Fabrizio Corona ha stupito tutto il popolo del web condividendo un video in cui balla senza maglietta in strada.

Fabrizio Corona, in un modo o nell’altro, ha sempre conquistato le prime pagine dei giornali. Il nativo di Catania è stato coinvolto in molti procedimenti giudiziari ed è stato più volte condannato al carcere. Il siciliano ha anche un figlio di nome Carlos Maria, avuto dalla precedente relazione con Nina Moric. Il classe 1974 ha anche avuto una storia controversa ma intensa con Belen Rodriguez.

Corona stava in prigione ma la Cassazione aveva annullato il provvedimento che lo aveva mandato in carcere. Il fotografo, la scorsa settimana, è stato fermato dalla Guardia di Finanza mentre si divertiva in un locale a Genova. Il 47enne deve scontare la sua condanna agli arresti domiciliari: ancora una volta, ha complicato la sua situazione. Fabrizio, sui social network, riesce sempre a parlare di sé: stavolta ha condiviso un video che ha fatto inferocire il popolo del web.

Fabrizio Corona balla per strada: il video raccoglie solo critiche

Fabrizio conquista sempre l’attenzione del popolo del web pubblicando contenuti incredibili sui social network. Qualche mese fa aveva fatto parlare tutti con video molto particolari in cui faceva cose stranissime. Questa volta, invece, il siciliano ha postato un filmato in cui sta ballando senza maglietta in strada. L’ex attore e fotografo fuma anche una sigaretta con una certa enfasi. Il contenuto ha raccolto ovviamente soltanto critiche.

“Tuo figlio non sarà fiero di te“, ha scritto aspramente un utente. “Ma un figlio che vede un padre in queste condizioni cosa deve dire? Esempio???”, “Quanto sei pagliaccio”, “Ma non capisci che hai un figlio e una certa età”, si legge ancora. Non manca comunque una minoranza che spende buone parole verso di lui.

Da qualche settimana, il rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembra essersi ricucito: il nativo di Catania sta elogiando sempre la mamma di suo figlio.