Facebook: nuovi posti di lavoro in Europa, i dettagli

Facebook continua ad investire ed ecco cosa succederà prossimamente, tante possibilità di lavoro per i cittadini

Arrivano buone notizie dal colosso di internet, Facebook darà la possibilità a tante persone di iniziare a lavorare, creando 10mila nuovi posti di lavoro in cinque anni. Essi interesseranno il metaverso, la piattaforma tecnologica del futuro, che consiste in un insieme interconnesso di esperienze dove vengono coinvolti sia il mondo digitale sia quello reale.

Nick Clegg, Vice Presidente Global Affairs, e Javier Olivan, Vice Presidente Central Product Services hanno dato il grande annuncio.

GUARDA QUI>>Auto esce di strada e si schianta contro il muro di una casa: morto un uomo

Facebook, nuovi posti di lavoro e grandi novità

GUARDA QUI>>“Sangiovanni ti rendi conto…”, il commento su Giulia Stabile e l’inaspettata risposta della ballerina

Secondo quanto ribadito dagli esperti: “La regione sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire il metaverso che ha il potenziale di aiutare a sbloccare l’accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche”.

Inoltre Facebook si impegnerà a fare molta attenzione alla tutela della privacy. Si tratta quindi di un investimento che dà piena fiducia all’industria tecnologica europea che secondo il parare dell’azienda ha un grande potenziale ed è molto importante per Facebook.

“Il laboratorio europeo di ricerca sull’Intelligenza Artificiale in Francia e la sede dei Facebook Reality Labs a Cork”. Ricordano Clegg e Olivan.

“Una delle più urgenti priorità è quella di trovare ingegneri altamente specializzati, una campagna di reclutamento avverrà in tutta la regione” Spiegano. Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia ha poi affermato: “E’ un voto di fiducia nella forza dell’industria tecnologica e nel talento europeo, anche qui in Italia. Facebook è all’inizio di un percorso entusiasmante per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro e saranno i talenti europei a plasmarla fin dall’inizio”.

Si tratta di una grande novità e una nuova frontiera per internet che pone al centro dell’impresa il metaverso, questa piattaforma e spazio condiviso che darà la possibilità a milioni di persone di avere un lavoro in un mondo completamente all’avanguardia.