Federica Pellegrini è stata ospite di un “dolce” evento. Il suo outfit non è passato inosservato: una vera diva. Accanto a lei una compagnia unica

Federica Pellegrini – Instagram

Recentemente si è fatto un gran parlare dell’affascinante Federica Pellegrini, non tanto per i suoi meriti sportivi ma per un gossip succulento che l’ha investita, suo malgrado.

La bella nuotatrice è stata oggetto di un’intervista rilasciata dal collega Massimiliano Rosolino, il quale ha espresso nei suoi confronti un commento di certo non tra i più edificanti. “Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità” – queste le sue parole. Raggiunta dalle telecamere si “Striscia la Notizia”, Federica Pellegrini si è vista recapitare dalle mani di Valerio Staffelli un poco ambito Tapiro d’oro. La campionessa olimpica, in effetti, ha confessato che non se lo aspettava proprio.

NON PERDERTI ANCHE —> Wanda Nara: anche Parigi si inchina davanti a tanta sensualità – FOTO

Federica Pellegrini: la “consolazione” dopo le parole di Massimiliano Rosolino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis” – ha detto Federica Pellegrini alla consegna del suo ultimo Tapiro d’oro.

L’atleta, fiore all’occhiello del panorama sportivo italiano, ha avuto un piccolo flirt con il collega nuotatore, uno scambio di baci, niente di più, che risale a quando lei aveva 16 anni (lui 10 di più) e gareggiavano alle Olimpiadi di Atene del 2004.

Le recenti competizioni olimpiche di Tokyo 2020 sono state le ultime disputate nella carriera della Pellegrini, classe 1988. Rimane una figura di primo piano dello sport italiano, eletta membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), posto che manterrà almeno fino al 2028.

Ha intrapreso un percorso parallelo di personaggio televisivo che la vede giudice del noto programma “Italia’s got talent”. Durante la prossima edizione affiancherà i giudici Mara Maionchi, Elio e Frank Matano. Le registrazioni si stanno svolgendo proprio in questi giorni di ottobre. La nuotatrice è impegnata anche nelle vesti di conduttrice de “Le Iene” su Italia 1 insieme a Nicola Savino.

Ieri, 18 ottobre, ha partecipato a un “dolcissimo” evento: la celebrazione per il 50° l’anniversario dell’apertura della prima pasticceria del maestro Iginio Massari. “Il connubio tra i suoi dolci e lo sport è fantastico” – ha detto Federica Pellegrini. “Da quando ha aperto a Verona per noi è tanta roba”.

NON PERDERTI ANCHE —> Vanessa Incontrada supera il limite, il sex-appeal è devastante – FOTO

Per l’occasione ha sfoggiato un outfit da vera rockstar: un completo con blazer e pantaloni attillati completamente in pelle, sotto una camicia bianca con scollo alla coreana, scarpe nere con borchie dal tacco vertiginoso. Ad accompagnarla c’era Matteo Giunta, allenatore, atleta e uomo che è riuscito a rubarle il cuore.

“Quando ti sposi?” – le chiede un fan tra i commenti. Ora che la bella Federica Pellegrini ha lasciato l’attività agonistica potrebbe essere arrivato il momento giusto? Lo scopriremo.