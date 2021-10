Francesco Facchinetti non ha pace, dopo l’aggressione un grave lutto in famiglia. Commozione estrema

Il cantante e conduttore sui social ha rivelato la morte straziante di chi gli era sempre stato vicino e faceva parte integrante della sua famiglia ormai da 15 anni.

Si tratta di una settimana complicata per il cantante Francesco Facchinetti che solo due giorni fa è stato vittima di un’aggressione in piena regola da parte del campione di MMA Conor McGregor, che gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

Ieri inoltre ha reso noto ai follower sui social la perdita di un altro componente della sua famiglia che gli era vicino da 15 anni ed era ormai parte integrante della sua vita e di quella dei figli. Le parole che ha usato per raccontare quanto accaduto sono estreme e piene di amore.

LEGGI ANCHE –> Fabrizio Frizzi, confessione da lacrime di Carlo Conti: dopo anni arriva finalmente la verità

Francesco Facchinetti sui social commuove i fan, le sue parole sono estreme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family

Ha deciso di usare Instagram per dare la comunicazione di quanto accaduto a casa sua. Si tratta della morte del suo cagnolino Ardi che faceva parte della famiglia da Natale 2006, compagno fedele delle sue giornate e guardiano dei suoi figli.

Nel post ha pubblicato delle foto di lui e alcuni video che lo raccontano per l’appunto assieme ai figli Mia, Leone e Lavinia. Le sue parole sono strappalacrime:

“Ciao Ardi. Questa mattina, appena sveglio, sono venuto a salutarti come sempre. Poi sei andato dalla mamma e lì, nella casa dove sei cresciuto, hai deciso di andartene (…). Quello che è sicuro è che sei stato parte della mia famiglia e oggi abbiamo perso una parte di noi (…). Grazie per aver protetto e accudito i miei figli. Ci vediamo amico mio…tutto l’amore del mondo per te”.

Il conduttore e cantante solo poche ore dopo torna sull’argomento e pubblica anche un video di Ardi con la figlia più piccola, Lavinia (Liv) nata nel 2016 e scrive:

“L’amore è l’unica cosa che conta…❤️Ciao Ardi. Non riesco a trovare il coraggio di dire alla Liv che Ardi non c’è più”. A lui si sono uniti amici e colleghi dello spettacolo che gli sono più vicini che mai in questo così movimentato e particolare della sua vita.