I concorrenti del GF Vip assistono a una serata romantica per due inquilini che vengono ripresi dalle telecamere mentre trascorrono del tempo fuori dalla Casa.

Due concorrenti di questa edizione del ”Grande Fratello Vip” si concedono una serata per due. Questo per scoprire se tra loro può nascere un sentimento al di fuori della Casa di Cinecittà.

Si gustano una cena romantica e si godono un tango appassionato coinvolgendo tutti gli spettatori.

Ma chi sono gli spettatori?

Sono gli inquilini della Casa, i quali assistono alla scena attraverso il maxi schermo in salotto che trasmette ogni frame della serata romantica riservata alla papabile nuova coppia.

I commenti non mancano e, come se stessero guardando un film, gli altri inquilini si scambiano giudizi e pareri su quello che vedono con i loro stessi occhi.

“Sta arrapato!“, esordisce Manila Nazzaro. E prosegue: “Attento Giucas che stanotte dormi con lui”, scherzando.

Ma Ainett e Francesca non hanno dubbi: “Lei non la vedo per niente coinvolta!“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Amici”, lutto nella scuola: un noto ballerino non ce l’ha fatta

Una serata romantica per due

SE VUOI SCOPRIRE CHI SONO I CONCORRENTI CHE HANNO TRASCORSO UNA SERATA INSIEME, VAI SU SUCCESSIVO.