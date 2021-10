Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una coppia tanto amata: al momento lei è nella casa del Grande Fratello Vip e lui da fuori sta facendo del suo meglio per farle sentire il suo sostegno

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso sono diventati una coppia amatissima quando, un po’ di tempo fa, hanno deciso di partecipare a Temptation Island. Nonostante i loro problemi, dimostrarono di essere una coppia molto affiatata rispetto a tutte le altri presenti nella loro edizione. Ad oggi quei problemi sembrano essere un lontano ricordo, sono più innamorati che mai e ad ora che lei è nella casa del Grande Fratello Vip, lui sta facendo di tutto per sostenerla anche da fuori. A costo di andare contro tutto e tutti.

Manila Nazzaro interrotta al GF Vip: interviene Lorenzo Amoroso

Ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato quello che è accaduto in settimana tra Manila e Raffaella Fico. Quest’ultima è stata nominata dalla sua amica al televoto e hanno litigato furiosamente, fino a che Manila non ha spiegato il motivo per cui lo ha fatto a Raffaella. Questo però non ha avuto modo di farlo in puntata: infatti, dopo aver concesso alla Fico il tempo di parlare, ha interrotto Manila quando era arrivato il suo turno. “Niente, abbiamo capito che Manila non può mai parlare o dare spiegazioni e difendersi da accuse perché quando tocca a lei rispondere bisogna cambiare argomento” ha scritto Lorenzo Amoruso nelle sue storie di Instagram. “Grazie Grande Fratello Vip. Il diritto di replica non si nega a nessuno“.

Anche lo staff della pagina social di Manila ha pubblicato diversi tweet contro Signorini che non le ha concesso il diritto di replica. Avranno modo di chiarire questa cosa nella prossima puntata?