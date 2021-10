Gigi D’Alessio addio struggente alla compagna di una vita, lacrime e commozione: “Mi hai fatto sempre sentire a casa”

Il cantante partenopeo ieri ha dato l’ultimo saluto ad una compagna che lo ha assistito nei suoi lunghi viaggi in giro per il mondo. Il post fa emozionare.

Non è mai stato molto attivo sulla sua pagina social, cerca infatti sempre di condividere contenuto estremamente stimolanti e messaggi che davvero sono importanti per lui e la sua community che lo segue fedele da molti anni.

Ieri Gigi D’Alessio ha però fatto uno strappo alla regola e ha pubblicato un post in cui dà l’addio ad una compagna di una vita, una spalla che lo ha assistito in tutti i suoi viaggi e che ora lui come altri colleghi e cittadini italiani stanno vedendo morire per rinascere come l’araba fenice sotto nuove spoglie. Il messaggio commuove e testimonia la sua profonda gratitudine per lei.

Gigi D’Alessio non ci sta, l’addio è sofferto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

In questi ultimi giorni sono stati tantissimi gli attori, conduttori e personaggi dello spettacolo che hanno mostrato sui social il loro ultimo viaggio con Alitalia, la nostra compagnia di bandiera fondata nel 1946 e catastroficamente deceduta il 15 ottobre con la nascita di Ita Airways.

Non si è tirato indietro neppure D’Alessio che su Instagram ha fatto sentire la sua e, con un messaggio struggente e malinconico, ha salutato l’amica di sempre che gli è stata vicina e lo ha assistito negli anni della sua carriera in giro per l’Italia.

“Mi hai accompagnato in tutti i miei viaggi in giro per il mondo, migliaia e migliaia di km per raggiungere le città dove avrei tenuto i miei concerti, e mi hai fatto sempre sentire a casa. Grazie @alitaliaofficial ✈️”.

Nelle sue parole non c’è arroganza o volontà di fare polemica, solo profonda tristezza per una storia importante che finisce. Lui, fautore di alcune delle canzoni romantiche più famose, lo sa bene cosa significa l’addio sofferto e il ripartire da soli, anche sofferenti, con nuove peculiarità tutte da scoprire.