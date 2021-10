Gigi D’Alessio, il vero motivo della rottura da Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio, svelata finalmente la verità sulla fine con Anna Tatangelo. Parla una donna molto vicino ai due

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono più una coppia da tempo ma i loro nomi continuano ad essere legati. La loro storia d’amore è stata una delle più chiacchierate di sempre e anche oggi che entrambi si sono rifatti una vita affianco ad altri compagni, il riferimento torna sempre.

C’è stato nel corso dell’intervista che la cantante di Sora ha rilasciato domenica pomeriggio a Silvia Toffanin nella quale ha confermato che la notizia della gravidanza della compagna di D’Alessio lei ed Andrea, il figlio nato dall’amore tra i due, lo hanno saputo dai giornali e anche in quella che la sorella della Tatangelo ha rilasciato a DiPiù. È stata lei che ha rivelato il reale motivo della rottura tra i due cantanti.

Gigi D’Alessio, la verità sulla fine con Anna Tatangelo

Non passa assolutamente inosservata la rivelazione che la sorella di Anna Tatangelo ha rilasciasto al settimanale. Silvia si è lasciata andare e alla domanda sul perché reale della rottura tra la sorella e Gigi D’Alessio lei si è sbottonata.

“Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi” ha ammesso in prima battuta. Ha ricordato la telefonata che la cantante di Sora le fece, una sera, per dirle che tutto davvero stava per finire. La Tatangelo e D’Alessio non erano nuovi alle turbolenze ma quella volta Anna sentiva che era diverso.

“Le cose non vanno più come prima” disse alla sorella e poi la rottura definitiva. Ma perché i due si sono lasciati? Secondo Silvia Tatangelo la colpa è da imputare al lavoro. “Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”.

La sorella ha raccontato di una Anna disperata dopo la fine della storia con Gigi anche se Silvia ha sempre sperato che i due potessero tornare insieme. “L’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra” ha aggiunto.

E ora che Gigi sta per diventare papà? Silvia gli ha fatto gli auguri e lui ha risposto con un cuore. “Io e Gigi ci sentiamo spesso” ha ammesso. Ma la sorella della Tatangelo ha dolci parole anche per Livio Cori, il nuovo compagno della cantante: “È un bel ragazzo, tranquillo, simpatico e napoletano. Mia sorella sogna il matrimonio e un altro figlio”.