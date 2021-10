Giulia Salemi richiamata da Mediaset per partecipare a un progetto che debutterà il prossimo mese: ecco tutti i dettagli a riguardo

Un periodo piuttosto ricco per Giulia Salemi che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha vissuto mesi tanto belli quanto impegnativi. Un susseguirsi di progetti lavorativi che l’hanno portata a districarsi tra web ed eventi, e che continuano a procedere. Nel frattempo va a gonfie vele anche la sua vita sentimentale: la storia con Pierpaolo Pretelli continua e i due sono più innamorati che mai. In un momento d’oro come questo alla showgirl è stata proposta una nuova partecipazione televisiva. Ecco dove la vedremo presto.

LEGGI ANCHE -> “Sangiovanni ti rendi conto…”, il commento su Giulia Stabile e l’inaspettata risposta della ballerina

Il ritorno a scuola di Giulia Salemi: a novembre sbarcherà su Italia 1

Dopo le prime indiscrezioni che vedevano quasi certa la sua presenza -voluta fortemente dal presentatore- ora arriva la conferma. Giulia Salemi tornerà in Mediaset e precisamente debutterà su Italia 1 per partecipare al nuovo programma condotto da Nicola Savino.

Si intitola “Back to school” e partirà mercoledì 10 novembre. Diversi personaggi noti dello spettacolo saranno richiamati sui banchi di scuola dove dovranno mostrare di saperne abbastanza da superare nuovamente l’esame di Quinta elementare. A valutarli una commissione piuttosto severa, composta da bambini che vestiranno i panni di insegnanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “GF Vip”, gravi accuse nella casa per motivo bollente: “Lo faccio a tre!”

Tra i nomi annunciati -da Vladimir Luxuria a Flavia Vento, da Ignazio Moser ad Antonella Elia– troviamo anche quello di Giulia Salemi. La giovane proprio nel corso della scorsa edizione del GF Vip aveva avuto modo di mostrare diverse lacune in geografia. Come se la caverà tornando sui banchi di scuola?

Nel frattempo continuerà a occuparsi anche della conduzione del “GF Vip Party” insieme a Gaia Zorzi, trasmesso ogni lunedì e venerdì su Mediaset Play. Agli impegni televisivi Giulia Salemi affianca eventi mondani e campagne pubblicitarie, come quella realizzata per PrimaDonna, di cui è stata nominata testimonial.

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi accusata, il motivo lascia senza parole: “Amici” in subbuglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)

I suoi fan continuano a seguirla con passione sui social, dove è piuttosto attiva e dove condivide anche attimi di vita quotidiana. Dalle sue routine ai teneri momenti insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli che nel frattempo è occupato con “Tale e Quale Show“.