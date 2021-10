In seguito al suo debutto come ballerina professionista ad Amici, Giulia Stabile si è presa del tempo per rispondere ad alcuni commenti. Uno in particolare, sul fidanzato Sangiovanni, ha colpito i fan

Due giovani talenti, lei ballerina lui cantautore, rispettivamente vincitrice e secondo classificato della ventesima edizione di Amici. Giulia Stabile e Sangiovanni hanno tuttavia appassionato il pubblico non solo con il loro talento ma anche con la loro storia d’amore. Si sono conosciuti e innamorati all’interno del talent e la loro relazione procede ancora oggi a gonfie vele. Lo dimostra anche l’ultimo commento della giovane ballerina che ha commosso i fan.

Giulia Stabile ha le idee chiare: la risposta su Sangiovanni che commuove

Sebbene abbiano deciso di vivere la loro relazione lontano dai social, Giulia e Sangiovanni sono sempre pronti a supportarsi a vicenda e a festeggiare i traguardi l’una dell’altro. La ballerina in particolare non perde occasione di mostrare quanto sia fiera del proprio compagno e dei suoi successi.

Sangiovanni è al momento uno degli artisti emergenti più promettenti e negli ultimi mesi ha ottenuto numeri straordinari. Solo con il suo singolo “Malibù“, decretato uno dei tormentoni dell’estate 2021, ha ricevuto ben sette dischi di platino. Proprio la ballerina è stata una delle prima a festeggiare pubblicamente questo traguardo, sottolineando quanto sia stupefacente aver raggiunto tutto questo a soli 18 anni.

Ma anche per la vincitrice in carica di Amici la carriera procede a gonfie vele. Ha infatti avuto modo di realizzare uno dei suoi sogni, quello di diventare una ballerina professionista del talent che l’ha lanciata. Domenica scorsa ha debuttato sul palco dimostrando la sua prima coreografia.

In seguito l’esibizione è stata condivisa sui social e i complimenti per la sua bravura non sono tardati ad arrivare. Tra questi anche un riferimento proprio al cantautore. “Sangiovanni ti rendi conto del dono che hai accanto?” scrive un’utente. Giulia ha voluto commentare questa affermazione, facendo sciogliere i cuori dei fan della coppia.

“Io sono ancora più fortunata ad avere lui“, ha risposto, dichiarando ancora una volta pubblicamente la stima che prova per il suo compagno di vita.

Un periodo d’oro per i due giovani che continuano a lavorare sodo per realizzare i propri sogni, felici di poter condividere i loro successi insieme alla persona amata.