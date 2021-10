“Che gommoni che hai”, Raffaella Fico, nella FOTO è tutto in vista: le curve in cui perdersi all’infinito

Mentre va in onda la diretta del ” Grande Fratello Vip” , i followers rimangono ipnotizzati dalla sensualità di Raffaella Fico. Avete già visto il suo ultimo post di Instagram?

La puntata odierna del “Grande Fratello Vip” ha confermato la leadership di Raffaella Fico. La showgirl partenopea, che non è nuova ai meccanismi del programma, si è rivelata un vero e proprio punto di riferimento per tutti quei concorrenti che, come lei, faticano a sopportare Soleil Stasi.

La modella, che non si è mai fatta troppi problemi nell’esternare all’ex corteggiatrice il proprio pensiero, la reputa falsa ed unicamente interessata a conquistare le luci delle telecamere. Anche la Fico, a giudicare dagli outfit mozzafiato sfoggiati al “Gf Vip”, sa perfettamente come catturare le attenzioni dei followers. Avete visto l’ultima, sconvolgente compilation della partenopea?

Raffaella Fico, nella FOTO è tutto in vista: le curve in cui perdersi all’infinito

