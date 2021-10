“Grande Fratello Vip”, tensioni nella casa ma anche tante sorprese

Grande Fratello Vip, altra puntata ricca di scontri: la casa è oramai spaccata in due gruppi e le tensioni non mancano. Intanto nascono nuovi amori

Nuova puntata piena di colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha cominciato la serata mostrando la faida che è partita nel reality tra Raffaella Fico e Ainette Stephens, e Davide Silvestri, Alex Belli e Soleil Sorge. Successivamente è stato il turno di Aldo Montano, dagli scontri all’amore, abbiamo assistito alla bellissima sorpresa che sua moglie Olga gli ha fatto presentandosi nel giardino della casa. Il campione olimpico ha approfittato anche per raccontare la loro storia d’amore nata anni fa.

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata

A proposito di amore, si torna a parlare di Miriana e Nicola che sono sempre più vicini ma allo stesso tempo distanti perché lei non si lascia andare. Nicola ha affermato di essersi innamorato mentre lei non è ancora certa di ricambiarlo. Altro scontro, stavolta tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan per la nomination della scorsa puntata. Una volta chiarita questa situazione, il conduttore ha lasciato che Lulù raccontasse la sua storia: momento molto emozionante che ha spiazzato i suoi coinquilini. In seguito Alfonso ha annunciato che Soleil ha vinto il televoto e, quest’ultima, ha deciso di mandare Raffaella Fico al televoto diretto. Per il momento salve Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Sorpresa per Katia Ricciarelli che ha rivisto il suo amico a quattro zampe, per poi tornare a parlare del flirt nato tra Sophie e Gianmaria.

Successivamente, durante le nomination, Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno litigato per qualcosa che è accaduto in settimana. La puntata è terminata con delle tensioni incredibili.