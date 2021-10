“Sempre guapa”. Juliana Moreira: trasparenze pericolose. Nulla sotto la camicetta, sensualità dirompente – FOTO

Juliana Moreira. La bellissima e frizzante showgirl brasiliana è meno presente sul piccolo schermo ma ha in ballo diversi importanti progetti. Scopriamoli

Classe 1982, Juliana Moreira è una showgirl d’indubbia bellezza che ha saputo conquistare il pubblico italiano soprattutto grazie alla sua simpatia.

É cresciuta a San Paolo, capitale del Brasile, dove ha dedicato i primi anni della sua vita alle sue due più grandi passioni: lo sport e la danza. Ha iniziato a lavorare giovanissima, all’età di 11 anni, presso la farmacia della sua madrina, che le ha dato l’opportunità di mettere da parte i primi guadagni . Poco dopo però, il duro colpo per la perdita della madre, l’ha trasformata troppo presto in una prematura adulta. In adolescenza ha mosso i primi passi nel mondo della moda nel proprio paese d’origine e ha partecipato a varie trasmissioni televisive.

LEGGI ANCHE –> Gigi D’Alessio addio struggente alla compagna di una vita, lacrime e commozione: “Mi hai fatto sempre sentire a casa”

Juliana Moreira: cosa fa adesso l’ex presentatrice di “Paperissima Sprint”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La capitale mondiale della moda, si sa, è Milano. Spinta dall’idea di voler sfondare e seguendo il fidanzato dell’epoca di origini italiane, la bella Juliana Moreira si è trasferita nel nostro paese. É qui che è stata notata per la sua avvenenza e per il carisma disarmante da Gianna Tani, direttrice dell’ufficio casting di Mediaset.

L’interesse nei suoi confronti si è acceso anche in Antonio Ricci, patron di “Striscia la Notizia”, che le ha affidato prima un ruolo in “Cultura moderna” e successivamente la conduzione di “Paperissima” e “Paperissima Sprint”, programmi incentrati sulle gaffe ed errori, noti per la loro leggerezza e per lo spirito goliardico, mettendo sempre i telespettatori di buon umore.

L’ingresso nella squadra di Antonio Ricci ha portato molto fortuna a Juliana Moreira anche dal punto di vista sentimentale. Ha conosciuto, infatti, l’inviato Edoardo Stoppa, suo compagno dal 2007, che ha sposato dieci anni dopo a Milano, in una cerimonia con rito civile svolta a Palazzo Reale e officiata dal sindaco Giuseppe Sala. La coppia ha due figli: due figli: Lua Sophie (nata nel 2011) e Sol Gabriel (nato nel 2016).

La Moreira è attualmente un po’ più defilata dal mondo televisivo, scegliendo di occuparsi della sua famiglia. L’ultima apparizione sul piccolo schermo risale a qualche mese fa come concorrente di “Games of Games – Gioco Loco”, condotto da Simona Ventura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesco Facchinetti non ha pace, dopo l’aggressione un grave lutto in famiglia. Commozione estrema

Tuttavia, l’affascinante modella brasiliana è molto attiva sul web. Porta avanti la carriera d’influencer con ben 750mila follower all’attivo al momento.

L’ultimo post consiste in una carrellata di tre fotografie in cui gioca con le trasparenze sensuali del suo outfit: una camicetta a pois nera con inserti bianchi che fa intravedere l’underwear. “Sempre guapa” – le scrive un fan tra i commenti, sottolineando la sua bellezza intramontabile.