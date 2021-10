Michela Quattrociocche, i sogni infranti dopo “Scusa ma ti chiamo amore”

Dopo il successo di “Scusa ma ti chiamo amore” Michela Quattrociocche è sparita dalle scene: tutti i suoi sogni si sono infranti.

Michela Quattrociocche è un’attrice italiana diventata famosa a fianco di Raoul Bova, quando nel 2008 è stata protagonista con lui del celebre film “Scusa ma ti chiamo amore”. Nonostante il successo del film Michela non è stata in grado di cavalcare l’onda della celebrità: recitò ancora nel cinepanettone “Natale a Beverly Hills” e in “Scusa ma ti voglio sposare”, sequel di minor successo del suo primo grande film, uscito nei cinema nel 2010, dopodiché decise di proseguire una carriera diversa.

Che fine ha fatto Michela Quattrociocche?

Dopo la brevissima carriera cinematografica Michela Quattrociocche ha scelto di dedicarsi completamente alla famiglia. Nel 2012 ha sposato il calciatore Alberto Aquilani, da cui ha avuto due figlie: Aurora, nata il 18 aprile nel 2011, e Diamante, venuta al mondo il 3 novembre del 2014. Alberto e Michela hanno annunciato la loro spedizione nel 2020, e oggi la ex attrice è fidanzata con Giovanni Naldi. Su Instagram la donna condivide spesso scatti di vita quotidiana, sopratutto suoi selfie o fotografie delle due figlie.

Subito dopo la fine della carriera al cinema, durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la Quattrociocche aveva raccontato: “In questi anni mi sono presa una pausa per seguire Alberto e crescere le bambine. Adesso siamo tornati a vivere a Roma e sono pronta a ripartire. Qualcosa si muove! Amo la commedia, la trovo nelle mie corde, ma vorrei misurarmi anche con qualcosa di più impegnato, che racconti Roma e le periferie”.

Purtroppo però l’attrice non è più tornata a cavalcare l’onda del successo, nonostante il desiderio ci sia stato. “Carlo Verdone, è il mio mito! Sarebbe un sogno lavorare con lui. Come donna dico Laura Chiatti” aveva confessato lei ai tempi.