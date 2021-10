A “Pomeriggio 5”, gli ospiti di Barbara D’Urso hanno dibattuto in merito all’aggressione di Francesco Facchinetti da parte di Conor McGregor: sono emerse delle insinuazioni clamorose

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che dell’aggressione subita da Francesco Facchinetti da parte di Conor McGregor. Il cantante, che ha raccontato l’accaduto tramite i social, ha sporto denuncia nei confronti del pugile, ricevendo fin da subito il supporto dei suoi seguaci.

Alcuni utenti, tuttavia, hanno messo in discussione la veridicità delle sue parole, convinti del fatto che il gesto di McGregor risulti essere più che ingiustificato. A “Pomeriggio 5“, gli ospiti di Barbara D’Urso non hanno mancato di dire la loro in merito all’argomento. Mauro Coruzzi, dopo aver chiesto la parola alla conduttrice, ha esposto una considerazione che ha lasciato tutti i presenti di sasso.

“Pomeriggio 5”, pesanti affermazioni in studio: “C’è la droga di mezzo”. La D’Urso è sconvolta

Gli ospiti di “Pomeriggio 5“, nel corso della puntata appena andata in onda, si sono interrogati in merito alle motivazioni che avrebbero potuto spingere Conor McGregor ad aggredire Francesco Facchinetti. I presenti in studio, compresa Barbara D’Urso, erano fermamente convinti di un fatto: l’innocenza del cantante e l’indicibile assurdità del gesto compiuto dal pugile. Mauro Coruzzi, dopo aver preso parola, ha avanzato un’ipotesi che ha fatto rimanere i colleghi di sasso.

“Potrebbe esserci stato un problema di droga a monte, di cui Facchinetti non era a conoscenza” – questa la supposizione dell’ospite, che ha poi aggiunto – “Una reazione del genere è davvero ingiustificata“. La D’Urso, che ha sgranato gli occhi palesando il proprio turbamento, ha poi lasciato parlare gli altri opinionisti, i cui pareri non divergevano da quello di Mauro Coruzzi: “Quello che è sicuro è che c’era molto alcool, e non dobbiamo sottovalutare gli effetti di questa sostanza in circostanze simili“.

Barbara, sconvolta dalle ipotesi dei suoi ospiti, ha ribadito di credere fermamente alle parole di Facchinetti. “Torneremo sicuramente sulla questione“, ha puntualizzato la conduttrice, che ha tutta l’intenzione di fare chiarezza sull’aggressione.