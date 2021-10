L’immagine della professoressa si accosta al sublime, così gli ultimi scatti di Ambra Lombardo conquistato il web. Ora si torna “tutti a scuola”.

E’ una vita vissuta eccellentemente in bilico tra insegnamento e questioni alla moda, quella della meravigliosa ex concorrente del “Grande Fratello” nella sua sedicesima edizione, Ambra Lombardo. Prof davvero? “Si. Davvero“, suole rispondere così, con decisione, la nota trentacinquenne originaria di Ragusa e nata sotto il segno del Capricorno.

Presenza attiva per la trasmissione di Rete 4, “La Repubblica Delle Donne“, e sempre in in quest’annata per quella a sfondo calcistico di “Tiki Taka“, l’ex ospite di un recente appuntamento con “La Pupa E Il Secchione” ha condiviso nella giornata di oggi, 19 ottobre, un’immagine di sé di tale fascino e naturalezza da motivare il suo pubblico a seguirla con ancor più impeto.

“Che prof! torniamo tutti a scuola” Ambra Lombardo è nuda e coincide col sublime

