La Regina Elisabetta ha dovuto incassare un duro colpo. Arriva un provvedimento drastico con cui sarà stravolta una sua abitudine di vita.

Dispiacere e nostalgia. Queste le emozioni vissute dalla Regina Elisabetta negli ultimi giorni a seguito di un drastico provvedimento a cui dovrà sottostare, stravolgendo così la sua vita.

95 anni, di cui 70 trascorsi sul trono, la Sovrana ha incassato una delusione a seguito di un divieto a cui non ha potuto sottrarsi. Nonostante goda di ottima salute, i medici le avrebbero indicato di abolire una sua grande passione per mantenersi al meglio in vista dell’arrivo del Giubileo di Platino, previsto per il prossimo giugno.

La Sovrana deve così rinunciare a una sua abitudine quotidiana che l’ha accompagnata nel tempo, tra i suoi tanti impegni.

Regina Elisabetta: il doloroso addio a quella passione

Malgrado la vita della Regina Elisabetta sia stata coronata da innumerevoli traguardi, nel corso degli anni non sono mancati dispiaceri e momenti di sconforto: dal divorzio tra il figlio Carlo e Lady Diana, allo scandalo del secondogenito Andrew, all’addio di Harry e Meghan dalla famiglia reale e non da ultimo il decesso lo scorso aprile del marito Filippo.

Oltre a tutto questo nelle sue settimane non mancano impegni importanti e decisioni cruciali: per rilassarsi a termine delle sue giornate la Sovrana era solita coccolarsi con un Martini Dry, sorseggiato dopo il tradizionale thè delle cinque. Coccola a cui ora dovrà rinunciare in quanto i medici le hanno vietato il drink serale, per preservare il suo stato di salute.

Oltre a questo la Sovrana non potrà neanche concedersi il suo Vermnouth, che beveva prima dei pasti, e lo champagne. Banditi quindi in generale gli alcolici nelle sue giornate sottraendole la possibilità di godersi un drink.

Nonostante non fosse una bevitrice incallita, questa passione era stata ereditata dalla Regina Madre, solita gustarsi un Martini doppio prima di cenare.

Concedersi qualche bicchierino è una tradizione della Royal Family, tramandata di generazione in generazione. Da Windosr era stato lanciato nel 2020 un gin, spopolato per tra gli inglesi in breve tempo.