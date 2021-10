Serie B, risultati e classifica dopo 8ª giornata di campionato

Si è conclusa la 8ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Con le partite che si sono disputate ieri è terminata la 8ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

L’ottavo turno del torneo cadetto si è aperto sabato 17 ottobre. La gara tra Pordenone e Ternana si è conclusa con la vittoria degli umbri per 1-3. Gli ospiti si sono imposti con il gol di Alfredo Donnarumma al 10′ e la doppietta di César Falletti al 13′ e al 69′. Per i neroverdi la rete di Nicola Falasco al 78′.

Ascoli e Lecco hanno pareggiato 1-1. Salentini in vantaggio con la rete Gabriel Strefezza al 7′. Giallorossi raggiunti dai marchigiani al 74′ con la marcatura di Atanas Iliev al 74′.

Il Crotone si è imposto per 2-1 sul Pisa. Calabresi vincenti grazie alle realizzazioni di Samuele Mulattieri al 2′ e di Niccolò Zanellato al 24′. Per i nerazzurri gol di Idrissa Touré al 45+1′.

Reggina corsaro per 0-1 sul campo del Vicenza con la rete di Andrej Galabinov al 31′.

Cosenza e Frosinone si portano a casa un punto per parte pareggiando per 1-1. Padroni di casa avanti con il calcio di rigore trasformato da Gabriele Gori al 20′. Per i ciociari marcatura da parte di Andrija Novakovich al 71′.

Perugia passa di misura per 1-0 sul Brescia. Decisiva la rete su calcio di rigore di Manuel De Luca al 25′.

Como vittorioso per 2-0 sull’Alessandria. In gol Alessandro Bellemo al 48′ e Vittorio Parigini al 90+5′.

Nella giornata di ieri domenica 17 ottobre pareggio per 1-1 tra Cremonese e Benevento. Campani avanti con la realizzazione di Andrés Tello al 21′. Pari dei padroni di casa con la rete di Nicolò Fagioli al 46′.

Infine pari per 0-0 tra Parma e Monza (per questi ultimi espulso Luca Marrone al 61′) e tra Cittadella e SPAL.

Serie B, i risultati delle partite dell’8ª giornata di campionato

Pordenone-Ternana 1-3

Ascoli-Lecce 1-1

Crotone-Pisa 2-1

Vicenza-Reggina 0-1

Cosenza-Frosinone 1-1

Perugia-Brescia 1-0

Como-Alessandria 2-0

Cremonese-Benevento 1-1

Parma-Monza 0-0

Cittadella-SPAL 0-0

La classifica dopo l’8ª giornata del campionato cadetto

Pisa 19

Cremonese 16

Lecce 15

Brescia 14

Ascoli 14

Benevento 13

Perugia 13

Reggina 13

Cittadella 13

Frosinone 11

Cosenza 11

Parma 10

Monza 10

Ternana 10

SPAL 9

Como 9

Crotone 7

Alessandria 4

Vicenza 3

Pordenone 1