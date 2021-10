“Ma quanto sei bella?” Sophie Codegoni, lo stacco di cosce fa perdere i sensi – FOTO

Lo staff di Sophie Codegoni, che è immersa nelle vicende della casa del Grande Fratello, ha condiviso per lei uno scatto da sbatterci la testa per quanto è bella

Anche oggi Sophie Codegoni ha lasciato tutti a bocca aperta con uno scatto da capogiro seduta su uno dei divani della casa più spiata d’Italia accanto agli altri concorrenti. Nell’immagine si intravede Miriana Trevisan, che è in nomination questa settimana insieme a Carmen Russo e Raffaella Fico.

La influencer ha da subito conquistato tutti con il suo fascino e la sua bellezza suscitando non poche gelosie tra le altre gieffine. L’immagine è stata naturalmente pubblicata dal suo staff visto che per regolamento i concorrenti del Grande Fratello Vip devono stare lontani da qualsiasi smartphone o altro dispositivo per collegarsi a internet.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Meraviglia della natura” Juliana Moreira in bikini fa venire una pazza voglia di… estate… – FOTO

Sophie Codegoni, lo stacco di cosce è atomico

Per vedere la foto di Sophie Codegoni vai su Successivo