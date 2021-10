“Storie italiane”, lo sfogo di Dodi Battaglia: “Una cosa devastante”

A “Storie italiane” le sorprese non finiscono mai, questa mattina Dodi Battaglia ha raccontato la storia che gli ha stravolto la vita

Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di “Storie italiane”, programma su Rai1 condotto da Eleonora Daniele che ogni giorno riscuote molto successo. E’ una trasmissione che si basa su racconti di attualità e cronaca e i telespettatori la seguono con passione.

La presentatrice è molto ammirata dal pubblico italiano che anche quest’anno è tornato a sostenerla e supportarla. Ogni giorno gli ospiti cambiano e raccontano le proprie storie.

“Storie italiane”, Dodi Battaglia e il suo lutto

Tra gli ospiti della puntata c’è stato Dodi Battaglia, invitato nella seconda parte del programma dove ha raccontato l’evento che gli stravolto la vita. Si tratta della morte di sua moglie, un lutto incancellabile che lui e sua figlia Sofia si porteranno dietro per tutta la vita.

“Sofia porta con grande dignità il cognome che le ho dato ed è molto forte – ha spiegato – una ragazza in gamba e per bene, anche per lei è stata una cosa devastante però stiamo reagendo bene, perché stiamo facendo un percorso insieme di ricostruzione della nostra vita”.

La moglie Paola è morta solo pochi giorni fa a causa di una malattia scoperta undici anni fa. “E’ stato un percorso lungo e doloroso, con dei momenti di allegria e momenti meno belli – ha raccontato il cantante – ha avuto degli alti e bassi questa storia, fino a che alla fine dell’estate scorsa è cominciata a stare peggio di come stava normalmente, nel giro di un anno lei ha avuto un down e quella è stata la fase più dolorosa”.

Poi il cantante ha rivelato che sua moglie è riuscita a mantenere lo stesso sorriso anche in punto di morte che l’ha portata via a soli cinquantuno anni dopo tanta sofferenza e dolore.