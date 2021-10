“Un Posto al Sole” cambia orario: la soap opera viene rimpiazzata

Un Posto al Sole è andato in onda la prima volta nel lontano 1996 su Rai Tre alle 18:30. In questi 25 anni l’orario è cambiato, ma qualcosa potrebbe far tornare tutto alle origini

Era il lontano 1996 quando andò in onda la prima puntata di Un Posto al Sole, e proprio in questi giorni la soap opera ha festeggiato un quarto di secolo. È la soap opera italiana più famosa della televisione italiana, è conosciuta anche in altri Paesi del mondo dove viene seguita assiduamente. All’epoca, quando la soap era agli esordi, andava in onda in tardo pomeriggio alle 18:30. Poi con il tempo è stata spostata nella fascia serale e, nonostante alcune variazioni, è sempre andata in onda più o meno allo stesso orario.

Un Posto al Sole compie 25 anni: la Rai però ha in riserbo una sorpresa poco piacevole

Qualcosa però potrebbe cambiare a momenti e di questo i telespettatori non ne sono affatto felici. Il direttore di Rai Tre sta valutando l’idea di inserire un programma sulla politica da mandare in onda alle 20:45 al posto della soap opera. In questo caso, Un Posto al Sole slitterebbe di nuovo all’orario originario, ovvero alle 18:30. Nonostante questo cambio di orario non sia ancora stato confermato, è scoppiata una polemica sul web perché tante persone a quell’ora stanno lavorando e non hanno modo di vedere la puntata. Le 20:45 era perfetto per chi lo guardava a fine giornata, cenando insieme alla propria famiglia. Questa nuova ipotesi non sta riscuotendo molto successo e sono in molti a sperare che l’idea venga archiviata del tutto.

UPAS andrebbe in onda prima del TG3 serale, e con molte probabilità finirebbe per appassire perché in molti sarebbero costretti a recuperarlo in seguito su Rai Play.