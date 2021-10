“Uomini e Donne”, dama smascherata: “Ti ho sentito parlare in camerino”

Oggi è scoppiato il panico in studio tra Armando e Isabella: il cavaliere ha rivelato di essere a conoscenza di qualcosa che riguarda la dama

Oggi giornata piena d’amore per i nostri personaggi di Uomini e Donne. Gemma Galgani è sempre più felice con l’uomo che sta frequentando, Costabile, e anche Isabella ha deciso di lasciarsi andare con un cavaliere che è arrivato a corteggiarla. Dopo aver raccontato il loro bacio, Armando Incarnato ha rovinato questo idillio chiedendo parola a Maria De Filippi. Dopo aver avuto il permesso di parlare, ha rivelato delle cose che riguardano la dama e che hanno spiazzato tutti, portando i due a scontrarsi duramente in studio.

Uomini e Donne, Armando Incarnato si scaglia contro Isabella: ecco cosa è successo

Armando, infatti, ha rivelato che Isabella ha una fanpage su di lei gestita da lei stessa. Aveva sempre avuto questo sospetto perché, spulciando qualche post, aveva visto che sulla pagina vengono sempre pubblicati video che hanno lo scopo di dare ragione a lei e di infangare gli altri del parterre. Questa conferma sembra essergli poi arrivata da Marika, la ragazza con cui lui sta uscendo, che durante il loro ultimo appuntamento gli ha rivelato qualcosa che lui poi ha deciso di raccontare. Marika gli ha detto che dopo una puntata, in camerino, Isabella si è lamentata con qualcuno di com’era andata la puntata dicendo che non era stata positiva per la sua fanpage. Isabella ha prontamente risposto di non aver detto questo, che inoltre lei non ha molta dimestichezza con i social e che si fa dare una mano.

Nella discussione si è inserita anche Gemma e i tre hanno cominciato a litigare. “Mi dispiace di parlare di queste cose proprio adesso che si stava parlando di una cosa bella” si è lamentata infine Isabella, riferendosi alla sua frequentazione.