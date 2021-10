Gemma Galgani, scene bollenti in diretta. Tina Cipollari richiede la censura

Gemma Galgani pare aver finalmente trovato l’amore a Uomini e Donne: Costabile ha fatto sì che il suo cuore tornasse a battere dopo tanto tempo

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo amore per Gemma Galgani. La dama torinese che sta nel programma di Maria De Filippi da ben dodici anni, sta vivendo un periodo incredibilmente positivo. Questa stagione non era cominciata nel migliore dei modi, nonostante l’intervento al seno fatto per piacere di più, gli uomini non l’avevano proprio considerata. Poi improvvisamente è arrivato lui, Costabile, un uomo di 68 anni che si è fatto prepotentemente spazio nel suo cuore nelle ultime puntate.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ritrova l’amore: i baci con Costabile

Nella scorsa puntata Gemma ha raccontato di essere uscita con lui e di essersi scambiata un lungo bacio alla fine della serata. Poi, questa settimana, sono usciti in esterna e di conseguenza abbiamo avuto modo di vederli insieme davanti alle telecamere. Gemma e Costabile hanno fatto una passeggiata in giro per Roma, poi a metà serata hanno cominciato a scambiarsi delle effusioni piuttosto spinte che hanno fatto storcere il naso a Tina Cipollari. Sia Gianni Sperti che la conduttrice hanno sottolineato di vedere molta tenerezza nei loro baci, mentre Tina ha continuato dicendo che alla loro età dovrebbero essere un po’ meno esibizionisti davanti alle telecamere perché potrebbero essere dei nonni. Gemma ha ignorato le sue critiche perché in questo momento è così tanto felice che non ha intenzione di farsi rovinare l’umore da lei.

Costabile sembra essere davvero l’uomo perfetto per Gemma, quello che lei ha sempre cercato: è la volta buona che la nostra dama torinese trovi la sua felicità?