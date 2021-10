L’ultima sorpresa di Levante lascia libera l’immaginazione: velate trasparenze accoglieranno la sicula DOC in un disarmante rosso fuoco.

La sicula scrittrice e cantautrice pop rock, classe 1987, Claudia Lagona, conosciuta con il suo bellissimo nome d’arte, che ricorda il sorgere del sole, di Levante, ha colto l’occasione nella giornata di oggi per preservare un consiglio di alta beauty routine ai suoi fan. D’altronde nulla sembra essere mai scontato quando si tratta di lei.

Dopo essersi fatta notare grazie alla sua voce accogliente e al suo talento subito manifesto in quel di Torino, Levante sorvola le alpi per recarsi in Inghilterra ed iniziare ad incidere, non senza riconoscimenti d’importante calibro, per l’etichetta INRI. Tornata in Italia, a partire dal 2013 la sua fama diverrà sempre più imponente, collaborando con diversi artisti, tra cui Fedez, Max Gazzé, J-Ax e molti altri. Non mancheranno nel frattempo legami con rilevanti maison di moda. A tal proposito la sorpresa di oggi sembra averne strettamente a che vedere.

“La Venere di Botticelli” Levante outfit velato e sorpresa in rosso fuoco

