La bellissima showgirl pubblica uno scatto sensazionale. Fascino ed eleganza fanno da protagoniste, impossibile resisterle!

Federica Nargi accende il pubblico di Instagram con la sua bellezza da togliere il fiato.

Elegante, sensuale, semplice, iconica: sono tanti gli aggettivi con i quali è stata definita l’ex velina di ”Striscia la notizia” ma i tanti appellativi non bastano per rappresentarla a pieno.

Una delle donne più belle d’Italia, ha ammaliato per anni il pubblico di canale 5 a suon di stacchetti sul bancone del noto tg satirico, in coppia con la sua collega e amica Costanza Caracciolo.

Le due ragazze, all’epoca giovanissime, hanno condiviso i loro anni migliori vivendo quel periodo intensamente e approcciando con un mondo del tutto nuovo ma senza dubbio affascinante.

Proprio in quegli anni Federica ha conosciuto il suo attuale compagno, l’ex calciatore Alessandro Matri, con il quale ha costruito una famiglia bellissima. Le figlie Sofia e Beatrice sono l’amore della sua vita e la bella modella si dedica a loro a tempo pieno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Federica Nargi, l’apertura di gambe è spettacolare: in primo piano il bollente dettaglio fisico – FOTO

Federica, una bellezza inaudita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Tuttavia riesce a trovare il tempo anche per dedicarsi alla sua carriera e proprio in questi giorni la vediamo protagonista di ”Tale e quale show”, trasmissione condotta da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera, in prima serata.

La bella showgirl, nonostante sia stata soggetta a critiche per le sue performance non impeccabili, si diverte e si esibisce nel migliore dei modi mettendo sicuramente in mostra la sua bellezza e la sua dimestichezza con il palco.

In questo scatto, intanto, si mostra con un look total black che fa impazzire i followers.

Maglione a collo alto, pantaloni corti, collant e calze. Conclude l’outfit uno stivaletto basso e un paio di occhiali da sole.

La bella Federica, con i capelli raccolti, sorride e guarda in faccia il sole. Uno scatto pieno di fascino!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Blackout su Instagram”, Federica Nargi manda tutto in in tilt. La gonna è troppo corta e non copre FOTO

Una vera e propria pioggia di like e commenti per la bellissima showgirl.