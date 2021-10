Intervista ad Adriana Volpe, attuale opinionista del Grande Fratello Vip e volto noto della televisione italiana dagli anni novanta

Adriana Volpe ha parlato ai microfoni di YesLife della sua avventura come opinionista al Grande Fratello Vip. Lo scorso anno l’abbiamo vista entrare nella casa nelle vesti di concorrente, la sua esperienza terminò prima del previsto ma ciò non le tolse di certo il titolo di vincitrice morale della quarta edizione. A distanza di un anno e mezzo Adriana ha deciso di accettare la proposta di sedersi sulla poltrona da opinionista, al fianco di Sonia Bruganelli. Anche in queste vesti sta eccellendo: il web l’ha già incoronata regina del programma. Ci siamo messi in contatto con lei e abbiamo fatto quattro chiacchiere su questa sua nuova esperienza e le dinamiche che si sono create all’interno nella casa.

“Ciao Adriana, benvenuta a YesLife! Hai raccontato a Verissimo di aver vissuto un anno e mezzo abbastanza difficile. Oggi come stai?”

“Innanzitutto grazie mille per questa intervista. Come sto? Beh, ho vissuto un anno e mezzo complesso, non è stato semplice ma il lavoro e l’amore di mia figlia mi hanno aiutato a trovare il sorriso e a guardare al futuro con ottimismo.”

“È trascorso un mese dall’inizio della tua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. Come stai andando? Ti stai divertendo?”

“È già passato un mese in effetti, sono volate queste settimane. Per me far parte della famiglia del “Grande Fratello” è una bellissima emozione, mi ha dato tantissimo prima come concorrente e ora come opinionista, è come chiudere un cerchio. Mi sto divertendo molto e man mano che passano i giorni si creano sempre piu dinamiche che rendono tutto ancor piu interessante, non ne lascio passare una e spero sempre di essere obiettiva.”

“Sei stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste della quarta edizione. Ora che hai ricoperto entrambi i ruoli puoi dirlo: meglio concorrente oppure opinionista?”

“Così su due piedi direi meglio concorrente perché sei tu che tracci il tuo percorso, non hai vincoli e vivi il presente facendo le cose che vuoi e puoi dire ciò che ti passa per la testa in piena libertà, non hai percezione di quello che succede fuori mentre da opinionista vivi in un ring, da un lato segui le dinamiche della casa, dall’altro con furbizia devi cercare di schivare i colpi e bordate di chi, sui social, non la pensa come te. Leggere in rete “Adriana sei la voce del popolo” è gioia allo stato puro!”

“A proposito di opinionisti: tu e Sonia Bruganelli siete sempre di più ai ferri corti. È guerra aperta o pensi che potrà avvenire una rappacificazione nel corso di questi mesi che passerete insieme?”

“Siamo due donne alfa, due caratteri forti e opposti, credo che sia anche per questo motivo che Alfonso ci ha scelto. Sia io che Sonia diciamo la nostra sulle dinamiche della casa. Non parlerei di “guerra aperta”, io ho solo risposto a delle provocazioni e nulla di più, abbiamo ancora molte settimane da passare su quella poltrona rossa e cosa accadrà non lo so ma il mio focus è la casa, i concorrenti del Grande Fratello e non lei, soprattutto ora che le dinamiche sono sempre più presenti.”

“Quale concorrente ti ha sorpreso di più durante questa esperienza?”

“Mi ha sorpreso Katia per lo spirito di adattamento, Alex per la grande empatia per con gli altri concorrenti e Manuel per la sua grande forza di volontà.”

“Manuel e Lulù sono (per ora) l’unica coppia della casa. Il web è diviso su di loro, c’è chi considera Lulù troppo opprimente e chi accusa Manuel di prenderla in giro. Dove pensi che sia la verità?”

“Guarda inizialmente questa “coppia” è nata con i presupposti migliori ma ad oggi non si può più definire coppia. Manuel ha espressamente detto a Lulù che non è la ragazza adatta a lui e credo che questo sia dovuto anche alla sua “gelosia” immotivata. Poniamo adesso una lente di ingrandimento su due nuove potenziali coppie ai blocchi di partenza Nicola e Miriana, Gianmaria e Sophie.”

“Dopo quello che è accaduto in qualche puntata fa, Alfonso ha fatto un discorso sul politically correct che sta sfociando nel fanatismo. Sei d’accordo?”

“Alfonso è un grande professionista e provo appieno quel discorso che ha fatto in puntata. Ha spiegato come le parole vadano pesate in base all’intenzione mentre le esternazioni più gravi, come bestemmie o discorsi offensivi contro le donne o l’orientamento sessuale, verranno giustamente punite.”

“Lo scorso anno eri una papabile vincitrice e sei uscita dalla casa prima del previsto per motivi personali. Se Alfonso ti desse l’occasione, rientreresti?”

“Ad oggi non entrerei nella casa perché in questo momento mia figlia ha bisogno di me, mi ha fatto un enorme piacere leggere che molti giornali come Panorama e il Corriere della Sera o siti internet mi abbiano dato come “vincitrice morale” della mia edizione, ne sono stata lusingata.”

“È sicuramente presto per dirlo, ma se la finale fosse domani, chi sarebbe il tuo vincitore?”

“È ancora troppo presto per dirlo anche perché non è detto che questo sia il cast definito. Nelle precedenti edizioni, in corsa, si sono aggiunti sempre dei nuovi concorrenti. Di certo il mio vincitore è un concorrente che non si è mai risparmiato, che non è stato in disparte ma ha sempre detto ciò che pensa. Non amo coloro che non si espongono o che tramano alle spalle dei coinquilini.”