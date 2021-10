Aggressione a Facchinetti, interviene Alessia Marcuzzi: parole inaspettate

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio dopo l’aggressione di Francesco Facchinetti da parte di Conor McGregor. Il tweet che non passa inosservato

Ha lasciato tutti senza parole il video pubblicato nella giornata di domenica da Francesco Facchinetti. Turbato e con delle evidenti ferite sul volto, il produttore musicale ha raccontato dalla sua stanza d’hotel la dolorosa vicenda di cui è stato protagonista.

Il figlio di uno dei componenti dei Pooh è stato aggredito dal lottatore Conor McGregor alla fine di una serata passata insieme a parlare, ridere e scherzare. Secondo quanto riportato dall’ex dj, l’artista marziale l’avrebbe colpito in volto, a distanza ravvicinata, con un pugno. Tra i tanti messaggi che sono arrivati per lui c’è anche quello della sua ex compagna, Alessia Marcuzzi.

Aggressione a Facchinetti, il tweet della Marcuzzi

Scusate ma da quando tirare un pugno e’ diventato normale ???

Cioe’ questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome e’ il grande #McGregor piovono battute?

Io non rido per niente

Sono con te @frafacchinetti 😞#noallaviolenza — Alessia Marcuzzi (@lapinella) October 17, 2021

Una storia non molto lunga ma intensa quella che c’è stata tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti tanto che nel 2011 hanno dato alla luce una figlia, la piccola Mia. Tra di loro, nonostante la fine dell’amore, i rapporti sono rimasti ottimi. E così anche la Marcuzzi ha espresso la sua sull’aggressione che ha coinvolto il suo ex compagno.

Si è presa un giorno di silenzio, probabilmente per riflettere, e poi ha fatto sentire la sua voce si Twitter con un cinguettio che non è passato inosservato. “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale? – ha scritto l’ex conduttrice Mediaset per poi aggiungere – Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco”.

Un messaggio di stima ed affetto, oltre che di vicinanza che ha dimostrato come non sempre quando un rapporto finisce due persone debbano farsi la guerra o chiudere per sempre i rapporti. La Marcuzzi ha dimostrato che l’affetto rimane.

Nel mentre non sono mancate, anche in questo caso, le polemiche. Molti quelli che sostengono che da tutta questa storia Facchinetti ne possa ricavare così tanti soldi da andarci in pensione. Soprattutto su Twitter i commenti di questo genere sono stati molti. E così il produttore musicale ha deciso di rispondere a tutti.

Anche se l’avvocato di Conor McGregor dovesse offrirgli 10 milioni di euro lui non ritirerebbe la denuncia. Messaggio breve, conciso e soprattutto diretto a chi ha portato avanti alcune insinuazioni.