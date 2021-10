“Adoro il tuo corpo”. Agustina Gandolfo: Wanda Nara, chi? É lei l’argentina che sta mandando in tilt i tifosi dell’Inter – FOTO

Agustina Gandolfo. La compagna dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez manda in visibilio i tifosi. Le immagini su Instagram tradiscono la sua “fede”

Mentre tutta l’attenzione dei rotocalchi di cronaca rosa è incentrata sulla spiacevole notizia che ha fatto incrinare la vita matrimoniale di Wanda Nara e Mauro Icardi (reo di aver compiuto un probabile adulterio), i tifosi dell’Inter probabilmente gongolano un po’.

La separazione tra i neroazzurri, il campione argentino e la prorompente consorte non è stata di certo pacifica, non sono mancate frecciatine a mezzo social nell’arco dell’ultimo anno. Tuttavia, un’altra coppia proveniente dal paese sudamericano si è imposta come preferita tra i fan della squadra milanese. Si tratta di quella composta da Lautaro Martínez e la compagna Agustina Gandolfo. Quest’ultima, attraverso il suo profilo Instagram, ha un messaggio ben chiaro da divulgare a tutti gli interisti.

Agustina Gandolfo: su Instagram le forme strepitose conquistano i fan

La partita fra Inter e Sheriff Tiraspol giocata a San Siro, valida per la Champions league (finita 3 a 1 per la squadra di casa), aveva tra gli spettatori sugli spalti una tifosa speciale, ossia la modella Agustina Gandolfo. La showgirl argentina non manca di guardare le prodezze in campo del suo compagno, l’attaccante Lautaro Martínez.

Su Instagram professa la sua “fede” calcistica e ha solo una parola per descrivere i sentimenti per il team che è ormai divenuto casa per lei e la sua famiglia: “Amala”. Fa riferimento, ovviamente, al simpatico inno neroazzurro “Pazza Inter”. Si mostra in una fotografia direttamente dallo stadio in una posa sensuale mente indossa attillatissimi pantaloni in pelle, sneackers e un top rosa con maniche a sbuffo, aderente al punto giusto da mettere in risalto le sue forme procaci. “Adoro il tuo corpo” – le scrive qualcuno tra i commenti, apprezzando la sua forma disarmante.

I tifosi sono tutti con lei, apprezzano tantissimo che una WAG (acronimo inglese che fa riferimento a mogli e fidanzate di sportivi famosi) sia così affezionata alla squadra.

Agustina ha una carriera avviata come influencer sul web; al momento è seguita da 868mila follower su Instagram con i quali condivide i suoi scatti e momenti lavorativi ma soprattutto le immagini più dolci insieme alla piccola Nina, nata il 1º febbraio 2021, che monopolizzato tutto il suo mondo e quello di Lautaro Martínez.