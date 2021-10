Aída María Yéspica Jaime, conosciuta come Aida Yespica, ha condiviso una foto che mette i brividi: lato b in mostra e non servono zoom!

La fantastica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha pubblicato una foto da serie a: tutti gli occhi sono puntati su di lei!

Il nuovo IG post della bellissima attrice brasiliana ha causato, dunque, centinaia di infarti… il motivo? Un vertiginoso spacco che le mette il posteriore in bella vista.

Il vestito è tutto bianco, con un piccolo inserto leopardato sulla zona del décolleté, e presenta un intreccio molto sensuale sul lato a ed una profondissima apertura sul lato b, che lei stessa allarga ancora di più, tenendo un lembo dell’abito con la mano: con questo look Aida sembra proprio un angioletto che, però, ti fa cadere in tentazione!

Aida Yespica, un posteriore che ti spiazza: ecco la FOTO di cui parlano tutti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La foto, scattata a Venezia, ha compiuto il giro del web dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione, ottenendo migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti.

Tra i messaggi scritti dagli utenti si legge ad esempio: “Che se**o“; “E’ splendida, se lo lasci dire”; “Bella come il sole”; oppure “Che gambe lunghe e perfette che hai!”.

Il make-up che porta le marca moltissimo gli occhi e le lascia le labbra nude: il suo sguardo da cerbiatta, con questo trucco, viene risaltato ancora di più!

Ai piedi la magnifica ex gieffina porta un paio di sandali a spillo, dello stesso colore del vestito: i tacchi così alti mettono ancora più in mostra le sue lunghissime gambe.

Una cosa è certa: abbiamo trovato la foto del secolo!