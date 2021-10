La bella influencer Amelia Fiore ha condiviso due scatti su instagram che hanno mandato i fan in delirio, che spettacolo

Amelia Fiore ha condiviso due scatti su instagram sfoggiando una sensualità mai vista prima. Indossa una tuta aderente grigia con scollo profondo che risalta il seno. Nel secondo scatto appare invece girata di spalle e sfoggia un lato B impressionante. I fan non resistono e commentano sotto le foto: “Meraviglioso fondo schiena complimenti”, “Che bella foto piena di bellezza”, “Io a 39 anni ne ho visti di bei lati B nella mia vita..questo è da farne un quadro e appenderlo in ogni casa..ripeto per la millesima volta..come si fa a non desiderarti?”. C’è anche chi la paragona all’arte post-impressionismo, “Un dipinto di Van Gogh”.

LEGGI ANCHE>>>“Bella per l’eternità”. Ornella Muti e lo scatto dal passato che colpisce al cuore. Sguardo magnetico e sensualità dirompente – FOTO

Amelia Fiore e l’amore per il mare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Martina Attili, ricordate l’ex talento di X Factor? Oggi è un’altra persona – FOTO

La bella Amelia Fiore è un’influencer su instagram, ha infatti 791 mila followers. La Fiore è diventata nota al pubblico dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, successivamente la sua attività social ha ottenuto molto seguito. Lavora su instagram sponsorizzando vari prodotti, come molte altre influencer. Nella lista delle influencer più sexy d’Italia è posizionata al numero 482. La Fiore vive in Puglia, di preciso a Polignano a mare. Per questo motivo ama moltissimo il mare e ci trascorre più tempo possibile.

Anche ai primi di ottobre non ha resistito a farsi un bagno e a sfoggiare il suo fisico atletico in bikini. I commenti sono sempre numerosi sotto i suoi post, si parla di numeri che variano tra i 700 e i 1000. Mentre i “mi piace” che riceve per le sue foto sono sempre intorno agli 11.000. I commenti che riceve sono:“L’estate non finisce mai..il sole dentro Amy e sei ancora più sexy e sensuale”, “Che bellissima top model fai impazzire sempre”, “Oltre ad essere bellissima hai un corpo da favola”.

La bella Amelia ama sopra ogni cosa il mare e la sua famiglia, ogni giorno dedica almeno 1 minuto a salutare il mare perché le da pace e serenità farlo. Ma anche suo marito e i suoi due figli sono motivo di entusiasmo e felicità per lei. In suo marito ha trovato un amico e un complice ed è felice più che mai insieme a lui da ormai diversi anni.