Ana Mena, la prima volta con LUI: una FOTO che non ti aspetti…

La talentuosissima cantante spagnola Ana Mena ha comunicato un grande annuncio: la foto con cui ce lo confessa ti farà svenire!

La bellissima ventiquattrenne ha annunciato una fantastica notizia: sta per arrivare la sua prima collaborazione con Federico Rossi, il cantante del famoso duo musicale ‘Benji e Fede’.

Il post con cui comunica la notizia si compone di due foto: nella prima Ana viene immortalata da sola, mentre ride e si appoggia ad una macchina tutta bianca; la seconda immagine, invece, è un vecchio selfie insieme al suo amico e collega, che risale a sei anni fa.

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: ” ‘SOL Y MAR‘ fuori domani a mezzanotte”. E ancora: “Il titolo di questa canzone può descrivere un po’ il giorno in cui ci siamo incontrati sei anni fa”.

Ana Mena, manca pochissimo al suo nuovo singolo: il 22/10/2021 è dietro l’angolo!

Nella prima immagine che compone il post, la favolosa attrice indossa un maglioncino a collo alto color crema, una salopette dello stesso colore, dei calzini alti abbinati ed un paio di stivali marroni: questo look super autunnale le dona moltissimo!

I capelli sono mossi, il make-up è molto naturale e l’espressione del volto sembra piuttosto spontanea: Ana Mena è semplicemente divina!

Federico Rossi ha commentato il post in modo simpatico e ironico, in particolare il secondo scatto, in cui compare anche lui.

Subito dopo aver digitato due emoticon raffiguranti delle faccine che ridono a crepapelle, Fede ha scritto: “Reperto“.

Il post ha avuto un boom di mi piace: è stato super apprezzato dai followers della strepitosa cantante!

I fan di Ana e Fede non stanno più nella pelle: non vedono l’ora di poter ascoltare la nuova canzone!