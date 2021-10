La meravigliosa presentatrice televisiva italiana Anna Tatangelo è a dir poco spaziale nell’ultima foto che ha postato.

La fantastica trentaquattrenne, oltre ad essere molto amata nel mondo della televisione e della musica, è anche molto seguita sul web: il suo profilo Instagram, in particolare, conta ormai più di 1,8 milioni di followers.

I seguaci della Tatangelo si sono innamorati post dopo post: l’ultimo caricato, ad esempio, è stato super cliccato ed ha intasato il web intero.

Esso si compone di una sequenza di cinque foto semplicemente divine, in cui Anna viene immortalata in piedi contro una parete bianca.

La talentuosissima cantante indossa un paio di occhiali da sole, una camicetta sbottonata, un paio di larghi pantaloni in vinile nero ed un paio di tacchi a spillo: il suo stile è imbattibile… non ce n’è per nessuna!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Quando fai cosi sei ancora più bella” Anna Tatangelo, la camicia che si apre al punto giusto: si vede il paradiso – FOTO

Anna Tatangelo, bella da far morire tutte di invidia: abbiamo trovato la FOTO del secolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Anna Tatangelo svela la sua maggiore debolezza, ciò che la fa soffrire davvero è insopportabile – FOTO

L’ex grande amore del noto cantante Gigi D’Alessio ha steso tutti i suoi followers con questo suo ultimo IG post: la foto ha causato non pochi infarti… si salvi chi può!

Il make-up comprende tutti colori abbastanza aranciati, i capelli sono sciolti e lisci e la manicure è tutta bianca: Anna Tatangelo ha curato il suo look nei minimi dettagli!

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, con tantissimi mi piace e commenti, tra i quali si leggono moltissimi apprezzamenti, ad esempio: “Ciaone proprio… quanta bellezza, quanto stile: divina!”; “Ma la tua perfezione?“; “Bello questo trucco molto naturale, ti sta molto bene”; oppure “Splendida Anna: sempre una dea!”.

Una cosa è certa: la popolarità di Anna Tatagelo cresce ogni giorno sempre di più, grazie alla sua bellezza, alle sue incredibili doti canore e a tanto altro…