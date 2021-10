Annalisa inarrestabile sui social network: la cantautrice ha mandato in tilt Instagram con uno scatto da bollino rosso.

Il 2021 sarà un anno assolutamente da ricordare per Annalisa: nonostante la pandemia ancora in corso e le difficoltà che si riscontrano in ogni campo (non solo in ambito sanitario quindi) la nativa di Savona ne avrà di eventi da ricordare. La classe 1985 ha in primis preso parte al Festival di Sanremo, classificandosi al settimo posto con il brano ‘Dieci’. La cantautrice ligure ha anche cantato l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta.

L’album ‘Nuda 10’ ha avuto un successo a dir poco sbalorditivo mentre il singolo ‘Movimento Lento’ (con la collaborazione di Federico Rossi) è stato certificato disco di platino dalla FIMI. Il mondo dei social continua ad essere terreno fertile per i suoi scatti fenomenali: l’ultima fotografia apparsa online ha lasciato di stucco i followers.

Annalisa, outfit da bollino rosso: mostruosa

La cantautrice Annalisa, nell’ultimo scatto condiviso sul web, è distesa su un mobile del bagno e si appoggia proprio vicino allo specchio. La Scarrone indossa un outfit vietato ai minori: il top è così corto da scoprire completamente il ventre. I pantaloni sono invece super aderenti e mettono in risalto le sue gambe.

La classe 1985 ha ai piedi dei tacchi altissimi e assume una posa che accende la fantasia dei followers. La bellezza del suo viso è abbacinante e il trucco che ha adoperato per il viso mette in evidenza i suoi lineamenti pressoché perfetti. Con questo post, l’intento della seconda classificata della decima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’ è chiaro: vuole continuare a spingere il suo ultimo lavoro musicale.

