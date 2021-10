Apple nel mirino: cosa sta succedendo al colosso dell’industria tecnologica

In arrivo un evento per l’azienda dell’Apple che il 18 ottobre presenterà un nuovo prodotto, ecco di cosa si tratta. Tutti i dettagli

Il 18 ottobre per l’Apple si preannuncia una giornata incredibile. A quanto pare la società più all’avanguardia degli ultimi anni presenterà una gamma di prodotti dotati di Processore M1.

Si tratta di nuovi computer in arrivo che andranno ad aggiungersi a quelli già in commercio quali MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini e iMac. Tra le novità sembra arrivare anche un’altra versione di AirPods, le cuffie wireless.

Apple, spuntano alcuni problemi

Nonostante l’Apple sia considerata un colosso delle aziende di sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi portatili, anche essa presenta alcuni problemi.

Secondo quanto riporta Bloomberg, la società avrebbe un problema di chip che andrebbe a colpire proprio la produzione dell’iPhone 13. Dunque potrebbe saltare l’uscita del numero dei cellulari che aveva in programma. A quanto pare potrebbero mancare circa 10 milioni di iPhone 13.

Sulla testata finanziaria si legge che l’Apple avrebbe già annunciato ai suoi fornitori la produzione di 90 milioni di unità in meno di iPhone che invece erano previste all’inizio. Il motivo sarebbe da riscontrare nelle difficoltà ritrovate da altri fornitori, Broadcom e Texas Instruments per l’esattezza, che non avrebbero consegnato in tempo i mezzi necessari e indispensabili alla produzione degli smartphone.

Dunque si parla proprio di un problema riguardo alle tempistiche di consegna. Già a luglio, la società aveva accennato a ciò, facendo riferimento ad una fornitura parziale dei materiali necessari per la produzione di tablet iPad e ai computer Mac.

Nonostante ciò, le vendite non scendono. Anzi continuano a salire, pensate che sono cresciute del 7,6% annuo per Gartner e del 9,9% per Idc, a differenza della crescita limitata dell’1,0% (3,9% per Idc) dell’intera industria dei computer.

Come andrà a finire la questione? Per il momento non ci sono ulteriori notizie al riguardo, ma una cosa è certa: l’evento del 18 ottobre si farà e gli appassionati lo hanno già segnato sul calendario.