L’icona di stile più amata dei social, Chiara Ferragni, ha svelato l’ultimo segreto del momento: il volto della giacca più cool di questo Autunno 2021! E’ assolutamente un must… non possiamo rinunciare ad averla!

Siete amanti dei capi colorati e non volete rinunciare alle tonalità più eccentriche nonostante le temperature più basse? Mi dispiace per voi, questa volta dovrete prepararvi ad uno strappo alla regola. Ma siamo quasi certi che non ve ne pentirete. E’ veramente impossibile non innamorarsi a prima vista di una giacca così calda e trendy come quella di Chiara Ferragni.

L’influencer digitale più amata e seguita dagli italiani ha infatti sfoggiato sul suo profilo Instagram un modello che sarà la vostra coccola preferita per tutta questa stagione di mezzo.

Ormai siamo in pieno Autunno 2021 e dobbiamo lasciarci trasportare dalle tendenze del momento. Giornate soleggiate e non troppo fredde ci permettono di organizzare gite fuori porta e piacevoli fine settimana immersi nella natura. Perché non farlo copiando l’outfit di Chiara?

Per una domenica pomeriggio sulle sponde del Lago di Como, la Ferragni ha indossato una giacca beige in un look ton sur ton. Questa tonalità cappuccino richiama dolcezza e ti immerge fino a diventare parte integrante di una natura che perde i suoi colori estivi in un risultato suggestivo e romantico.

Per non parlare del fatto che i colori neutri sono un vero e proprio aiuto in fatto di abbinamento! Tanto chic quanto facili da indossare: accoppiando con il nero non si può sbagliare. Insomma, sono un investimento garantito per tutta la vita.

Siete abbastanza convinte? Ottimo, andiamo a scoprire questa golosissima giacca!

Chiara Ferragni: la top icona di stile ci da una dritta su quale giacca indossare per i nostri pomeriggi di questo Autunno 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il completo che ammiriamo in queste immagini ha il suo punto di forza nell’abbinamento monocromatico della tonalità neutra.

E’ vero che le tendenze Autunno 2021 2022 non rinunciano alle nuance più eccentriche, ma il beige ci abitueremo a vederlo con una certa ricorrenza.

Leggi anche -> Tendenza chic relaxed, Mara Carfagna ci insegna come abbinare i jeans per la stagione A/I 2021-2022

Sarà ufficialmente il nostro porto sicuro: la soluzione giusta per ogni occasione, comodo, elegante e mai banale.

Quel che ci propone Chiara Ferragni ci trasmette proprio questa sicurezza: modello oversize, avvolgente, caldo e assolutamente trendy.

E’ lungo, a doppiopetto e caratterizzato da un pattern allover e bottoni chiari a contrasto.

Chiara ha abbinato alla nostra futura giacca preferita un completo in maglia della stessa nuance, caratterizzato da una gonna a coste longuette aderente e un bra ton sur ton dello stesso tessuto.

Oltre ad essere il capo perfetto per la mezza stagione, la giacca apre numerose strade in fatto di indossabilità: si adatta ai look di ogni giorno. E’ perfetta tanto in un contesto monocromatico quanto abbinata a jeans e stivaletti o pantaloni ampi. Immaginatela con l’azzurro, il blu, il grigio… con l’Autunno 2021 diamo il libero sfogo alla fantasia (e alle gonne a matita!)