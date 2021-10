Emma Marrone sfacciata su Instagram, il gesto inaspettato prima degli home visit. La cantante stupisce ancora una volta i fan: post esplosivo

Ha venduto oltre un milione di copie di dischi, ottenuto numerosi premi, tra i quali emerge il trofeo del primo posto a Sanremo, che l’ha condotta direttamente all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia.

Sono sei gli album pubblicati da Emma Marrone, che vanta ben già 10 tournée e diverse partecipazioni televisive. Una carriera sopra le righe già all’età di 37 anni, che fonda le sue radici nella scuola di Maria De Filippi, nella nona edizione di “Amici“, vinta dalla cantante con grande successo.

Per ironia della sorte, chiude il cerchio delle sue esperienze proprio in un talent show, prestandosi come giudice in uno dei programmi più amati di sempre e per la seconda volta. Accanto a Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli, forma il quartetto vincente a “X Factor“, che si riconferma nell’attuale edizione per la gioia del pubblico, che segue con attenzione le avventure dei concorrenti ancora in fase di selezione.

Ed è a un passo dagli “Home Visit“, ultimo round per i partecipanti che aspirano ad accedere agli ambiti “Live“, che Emma Marrone sfodera tutta la sua caratteristica grinta su Instagram, per la sorpresa dei fan.

Emma Marrone, grinta e passione

Emma Marrone non ha mai nascosto la sua attitudine rock, che influenzano in modo rilevante l’opera della cantante, in ognuna delle molteplici influenze. La musica contaminata, insieme alla chiave stilistica ben definita e riconoscibile, rispecchiano totalmente anche la sua personalità, come ha dato modo di dimostrare in tutte le apparizioni televisive.

Non ultimo il ruolo di giudice a “X Factor“, dove ha trasmesso la grinta e la passione con le quali affronta la sua professione, soprattutto per interesse nel futuro dei suoi concorrenti, che ha sempre difeso e supportato, anche in seguito al programma.

Forse per queste ragioni decide di pubblicare un post ben poco interpretabile, con il quale si afferma già ucombattente pronta a tutto. Outfit strepitoso composto da giacca e pantaloni dalla linea sartoriale abbinati a un crop top nero, ma soprattutto al gesto sfrontato e ribelle: questo lo scatto che stupisce i fan a un passo dagli Home Visit.

Capelli sciolti e sguardo tagliente, lo spirito della cantante si rivela ribelle e sexy allo stesso tempo, per quella che si preannuncia una grande ed imperdibile avventura.