L’ex ballerina di “Amici” e oggi conduttrice ha dato alla luce la sua prima figlia e ha voluto annunciarlo con una foto che ha commosso il pubblico

Il pubblico ha avuto modo di conoscerla nel 2012 quando entrò a far parte della classe di Amici. Da allora la sua carriera l’ha portata a diventare una ballerina professionista nel talent di Maria De Filippi ma non solo. Carismatica e dal sorriso contagioso, Lorella Boccia ha intrapreso anche un’altra strada: quella della conduzione televisiva. Da diversi mesi si è allontanata però dallo schermo per vivere serenamente la sua prima gravidanza. Oggi la ballerina ha annunciato di essere diventata ufficialmente mamma.

Lorella Boccia è diventata mamma: il nome e la prima FOTO della figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)

Dopo giorni di trepidante attesa Lorella Boccia e il marito, il manager e produttore televisivo Niccolò Presta, hanno dato il benvenuto alla loro primogenita. La coppia ha comunicato la notizia al pubblico con un post condiviso rispettivamente sui loro profili Instagram.

La foto li ritrae in un momento tanto intimo quanto commuovente. La ballerina si trova sul letto d’ospedale e tra le sue braccia si può scorgere la bambina appena nata, della quale hanno preferito non mostrare ancora il viso.

Il manager dà un tenero bacio alla moglie e i due appaiono stanchi ma al settimo cielo. Insieme alla prima foto della loro famiglia allargata hanno comunicato anche il nome della piccola: Luce Althea.

Una pioggia di congratulazioni per loro da amici e colleghi del mondo dello spettacolo. La coppia è sposata dal 2019 ma la loro relazione è iniziata diversi anni prima. Lorella e Niccolò condividono spesso attraverso i social attimi di vita quotidiana e si mostrano sempre molto uniti e innamorati.

I followers, avendo seguito da vicino la gravidanza della conduttrice, hanno riempito di auguri la coppia e sperano di poter conoscere presto -seppur virtualmente- la neonata.