Federica Pellegrini, la foto in accappatoio rasenta l’illegalità: la nuotatrice ha condiviso un nuovo post in collaborazione con Yves Rocher. Non puoi perdertelo!

Archiviata la carriera nel mondo del nuoto, a Federica Pellegrini non mancano certamente i progetti lavorativi tramite cui rafforzare la popolarità acquisita negli ultimi anni. La campionessa olimpica, che si è distinta nella disciplina dei 200 m sl, conquistando svariate medaglie, ha anche dato prova di possedere delle indiscusse qualità televisive.

Attualmente, la Pellegrini è infatti impegnata ad “Italia’s Got Talent”, nella registrazione delle audizioni. Su Instagram, tuttavia, Federica continua a portare avanti le sue numerose collaborazioni, tra cui quella con Yves Rocher. L’ultimo post pubblicato dalla nuotatrice, a questo proposito, rasenta l’illegalità. Non potete perdervelo!

Federica Pellegrini, la FOTO in accappatoio rasenta l’illegalità: da dietro è anche meglio

