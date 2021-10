Enza De Cristofaro ha svelato ai suoi followers il suo outfit in occasione della magica serata di Champions League: lady D’Ambrosio è fenomenale.

Enza De Cristofaro è una donna bellissima ed incantevole: la napoletana è famosa in Italia per essere la moglie di Danilo D’Ambrosio, giocatore dell’Inter. Dopo 13 anni di relazione, i due hanno deciso di sposarsi nel 2016 e hanno avuto in seguito due meravigliosi bambini. La nativa di Napoli è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram.

La 33enne, oltre a postare contenuti che riguardano la sua vita quotidiana, ama condividere scatti strepitosi in cui mette in mostra il suo fisico da capogiro. Quest’oggi, la classe 1988 ha pubblicato una foto in cui è in versione sexy a San Siro.

Enza De Cristofaro versione sexy allo stadio: il décolleté stende i followers

Visualizza questo post su Instagram

Enza, nello scatto postato su Instagram, indossa jeans super aderenti e soprattutto una camicia completamente aperta. Il reggiseno fa solo finta di coprire perché il suo décolleté straborda e stende i numerosi followers. “Sei bello”, ha scritto la 33enne in napoletano nella didascalia riferendosi allo stadio che ospita le partite di Inter e Milan, San Siro.

La De Cristofaro ha scelto di vedere dal vivo la partita di Champions League fra l’Inter e il sorprendente Sheriff Tiraspol. Il club moldavo era a quota sei punti in classifica in due turni, avendo vinto anche fuori casa contro il Real Madrid. I nerazzurri hanno vinto per 3 a 1 ma Danilo D’Ambrosio non ha giocato nemmeno un minuto. Il laterale ha giocato appena due partite da subentrato, mettendo nelle gambe soltanto 39 minuti complessivi.

Come anticipato pocanzi, lady D’Ambrosio ama anche postare contenuti inerenti alla sua vita quotidiana: i post in cui sono presenti anche i suoi meravigliosi figli sono numerosissimi sul web.