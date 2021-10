“Partiamo dalla patata”, Flavio Insinna esordisce così: il concorrente de “L’Eredità” rimane di sasso

Esordio scoppiettante a “L’Eredità” grazie all’ironia travolgente del conduttore Flavio Insinna: il concorrente rimane di sasso di fronte alle dichiarazioni del presentatore

Ennesimo successo per la trasmissione di Flavio Insinna, che solamente ieri sera raggiungeva picchi del 23% di share, con 4 milioni e 276mila telespettatori. Il conduttore, al fianco delle professoresse Ginevra Pisani e Samira Lui, continua a regalare dei momenti di spensieratezza e di spettacolo al pubblico, non mancando di stuzzicare i concorrenti con le sue divertenti battute. Quest’oggi, in apertura di puntata, Insinna ha esordito con un’osservazione che ha lasciato uno dei concorrenti di stucco. I presenti in studio, di fronte alle parole del conduttore, sono rimasti a bocca aperta.

NON PERDERTI ANCHE —> Mara Venier compie 71 anni: gli auguri di Elisabetta Gregoraci e degli altri vip – FOTO

Flavio Insinna e la frase che non passa inosservata: il concorrente de “L’Eredità” rimane di sasso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

NON PERDERTI ANCHE —> Federica Pellegrini, la FOTO in accappatoio rasenta l’illegalità: da dietro è anche meglio

Flavio Insinna e le professoresse de “L’Eredità” regalano ogni sera dei momenti di piacevole spensieratezza ai telespettatori di Rai 1. Il conduttore, in particolare, è riuscito a prendere in mano le redini della trasmissione con grande naturalezza, non stravolgendone i connotati, ma arricchendola con il suo umorismo e con la sua presenza scenica travolgente. Nel corso della puntata di questa sera, il presentatore si è divertito a stuzzicare i partecipanti al gioco televisivo, tra i quali figurava il giovane Cristiano.

Durante la prima fase del quiz, “Gli abbinamenti”, Insinna ha sottoposto il seguente quesito al concorrente: “Devi indicarmi a quale famiglia appartengono i cibi che ti elencherò, se a quella del peperone o a quella della carota“. Fin dal primo abbinamento, tuttavia, le risate in studio non si sono fatte attendere. “Partiamo dalla patata…“, ha esordito il conduttore, mentre tra i presenti calava l’imbarazzo ed il divertimento dilagava. La risposta di Cristiano, “famiglia della carota“, si è rivelata tuttavia erronea. “No, era peperone… mettetevi comodi, qui ci si diverte!“.

Di fronte alla battuta irriverente di Insinna, il pubblico non ha resistito ed è scoppiato a ridere. Anche il concorrente, nonostante l’errore, non è riuscito a sottrarsi al clima goliardico diffusosi nello studio.