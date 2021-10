Al “GF Vip” due concorrenti non si contengono e la sparano grossa. Per loro il pubblico web chiede la squalifica

Aria di problemi nella casa del “Grande Fratello Vip”. Gli inquilini ancora non lo sanno ma nella puntata di venerdì per alcuni di loro potrebbe esserci un’amara sorpresa.

Alcune parole pronunciate da due concorrenti non sono passate inosservate al pubblico che, indispettito per quello che ha sentito, ne chiede la squalifica immediata.

Cosa succederà venerdì? Il GF prenderà dei provvedimenti o sorvolerà vista l’impronta più soft di quest’anno rispetto al passato? Vediamo nello specifico cosa è successo.

“GF Vip”, le parole che chiamano la squalifica

I protagonisti di questa delicata vicenda che accende i riflettori sul “GF Vip” sono Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due sono finiti al centro delle polemiche del web per via di uno scambio di parole che non è affatto piaciuto al pubblico.

Antinolfi, nel cuore della notte tra lunedì a martedì, dopo la puntata, ha ribadito all’influencer che si sente attratto da lei. I due si sono confrontati e chiariti per l’ennesima volta ma quello che hanno detto non è affatto piaciuto ai telespettatori e subito è partita sul web la richiesta di una squalifica per entrambi.

Si parla ancora del loro rapporto, del fatto che per molti loro avrebbero organizzato a tavolini alcune liti. Spiegando che tutto ciò non è vero Soleil Sorge ha esclamato: “Ma saremmo deficienti!”.

Gianmaria ha ribadito il concetto ma usando dei toni molto più coloriti: “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!”. Davanti a queste parole Soleil non solo non si è dissociata ma ha anche riso. Ecco che così sul web si è scatenato il dibattito e sono partite le richieste di squalifica per le parole ed i comportamenti non adeguati.

Ora è tutto nelle mani del “GF Vip” e bisognerà aspettare venerdì per capire se prenderà o meno dei provvedimenti nei confronti dei due o lascerà correre come ha già fatto per altre piccole situazioni.