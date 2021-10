D’Alessio-Tatangelo: “Sei brutta dentro”. Le parole che non ti aspetti

L’attuale compagna del cantautore Gigi D’Alessio manda un messaggio che sembrerebbe essere indirizzato alla ex Anna Tatangelo. Vi riveliamo le sue parole..

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto un’intesa storia d’amore che ha destato diverse polemiche ma che, nonostante le malelingue, è andata avanti per quasi 15 anni e dalla loro unione è nato il figlio, Andrea.

Fece scalpore l’inizio della loro relazione per la differenza d’età e perché Gigi era all’epoca sposato e aveva una famiglia.

A distanza di anni, Gigi e Anna si sono separati definitivamente, dopo un primo allontanamento che già c’era stato nel 2020, e oggi, mentre la cantante sta vivendo una love story con il rapper Livio Cori, D’Alessio aspetta il quinto figlio dalla sua nuova fidanzata Denise Esposito.

La giovane 28enne, che è in dolce attesa, sembra abbia voluto mandare una frecciatina all’ex compagna storica di Gigi D’Alessio e l’ha fatto attraverso il suo profilo Instagram.

La frecciatina di Denise Esposito ad Anna Tatangelo

Questo è avvenuto dopo che la Tatangelo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin, nel salotto di ‘’Verissimo’’.

La cantante di Sora aveva riferito di essere rimasta delusa dal fatto di aver appreso dai social la notizia della gravidanza dell’attuale compagna di D’Alessio, specificando: “Farò sempre tutto il possibile per veder sorridere mio figlio e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi”.

Lasciando intendere la freddezza riguardo i rapporti con il suo ex compagno e la distanza che prende dalle sue scelte personali.

Subito dopo la sua intervista, la napoletana Denise Esposito ha pubblicato una Instagram Stories che sembrava essere proprio una frecciatina rivolta a lei: «Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro».

Vi terremo aggiornati se arriveranno ulteriori risposte da parte della diretta interessata.