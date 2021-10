Un brutto malore potrebbe aver colpito una concorrente del Grande Fratello VIP questa notte, ecco cosa abbiamo scoperto!

Non c’è un momento di tranquillità quest’anno nella casa del Grande Fratello VIP, e il gossip di questa notte sarebbe (purtroppo) un malore avvenuto nella notte. Novella 2000 ha tentato di raccogliere le vari voci che starebbero raccontando l’accaduto sul web, particolarmente preoccupate dopo la pubblicazione di un video su Twitter. Manuel Bortuzzo qualche giorno fa aveva detto di sentirsi molto male in seguito ad un’infezione, e per qualche giorno si era addirittura pensato che il concorrente potesse decidere di abbandonare volontariamente la Casa. Stanotte, però, un altro dei vip si sarebbe sentito male.

Grande Fratello VIP, concorrente si sente male nella notte: ecco chi è

Nel video pubblicato su Twitter da alcuni appassionati del reality si sentono alcuni dei concorrenti parlare preoccupati in camera da letto. L’audio è poco chiaro, per cui gli spettatori riescono a distinguere solo alcuni pezzi di conversazione. Pare che Sophie Codegoni abbia menzionato “un medico”, e che anche Jo Squillo avrebbe invitato la produzione ad intervenire: “Bisogna chiamare un medico!”.

L’audio disturbato e la voce bassa di tutti i coinquilini coinvolti non permette agli spettatori di capire ciò che è davvero successo all’interno della stanza, ma alcuni dubbi si sono diradati questa mattina. Proprio oggi, infatti, mentre lavava le stoviglie Clarissa Selassié ha confidato ai suoi compagni di avventura di essersi molto spaventata: “Eravamo preoccupati per Miriana (Trevisan ndr), ci siamo spaventati”, ha detto.

Non sappiamo, dunque, chi è che si sia sentito male questa notte all’interno della Casa del Grande Fratello VIP. La produzione del reality non ha ancora raccontato niente al pubblico, e anche gli altri concorrenti non hanno più accennato all’accaduto.